【721遊行】港澳辦中聯辦嚴厲譴責塗污國徽　稱嚴重挑戰一國兩制

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，其中民間人權陣線（民陣）今日（21日）再在港島舉辦遊行，促請政府成立獨立調查委員會。部分遊行人士經過原定遊行灣仔終點後，一直向中聯辦方向走，有遊行人士抵達中聯辦後向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。 國務院港澳辦指示威者行徑公然挑戰中央政府權威，絕對不能容忍。中聯辦晚上亦發聲明表示，嚴厲譴責部分激進示威者圍堵中聯辦大樓及塗污國徽，並堅決支持特區政府和警隊依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。

港澳辦發言人晚上亦發聲明，指示威者的行徑公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」原則底線，性質嚴重，影響惡劣，絕對不能容忍，香港警方及時採取有關行動，非常必要。發言人指，堅定支持特區政府依法採取一切必要措施，確保中央駐港機構安全，維護香港法治，懲治犯罪分子。

中聯辦發言人稱，遊行隊伍今午到達終點後，有部分激進示威者圍堵中聯辦後破壞設施、污損國徽、噴塗侮辱國家及民族的字句，認為行徑已經完全超出了和平示威的範疇，不僅違反《基本法》和香港本地法律，更嚴重挑戰「一國兩制」的底線，嚴重挑戰中央權威。發言人對此表示最強烈的憤慨和譴責，並堅決支持特區政府和警隊依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。

發言人強調，中央駐港機構嚴格按照憲法、《基本法》和中央授權在港履行職責，不容挑戰。他呼籲香港社會全體市民認清極少數激進分子的暴力危害和本質，堅決維護「一國兩制」，維護法治。