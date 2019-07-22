【逃犯條例】總商會促正式撤回修例　建制龍頭商會　大孖沙雲集

港鐵元朗站昨晚（21日）有大批白衣人攻擊市民，同晚亦有示威者前赴中聯辦圍堵及破壞。建制派和民主派不同政黨今日均發聲明，前者譴責示威者衝擊中聯辦，後者譴責 暴力行為及警方失職。但其中最特別的，是作為建制派商會龍頭的總商會，在譴責暴力行為的同時，要求政府正式撤回逃犯條例，而在修訂逃犯條例事件上表現不稱職的官員亦必須問責，反映建制派內亦有聲音促請政府直接撤回修例，以平息風波。

建制陣營內素有四大商會之稱，即總商會、中總、工業總會、廠商會，同在立法會內佔一席位。其中總商會內成員多屬重量級企業的代表，例如現屆理事會中，有長實主席兼董事總經理李澤鉅、會德豐主席吳宗權、夏利里拉家族第三代當家夏雅朗、滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝、國泰航空主席史樂山、中電副主席阮蘇少湄、「蘭桂坊之父」盛智文等。總商會要求林鄭政府正式撤回逃犯條例修例，反映建制派內特別是商界之內，對港府硬推修例亦有微言，甚或反映陣營內對應否正式撤回修例的立場出現微妙變化。

總商會的聲明指，衝擊立法會、圍堵警察總部、沙田暴力衝突，以及昨晚的上環「騷亂」和中聯辦遭受惡意破壞，均屬不能容忍。而最新在元朗的「駭人」襲擊無辜市民事件，發展至部分人士罔顧法紀、訴諸暴力，更令香港市民「深表震驚和深惡痛絕」。

聲明除了譴責暴力，還建議政府應立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，並在政策制定過程中包容公眾意見；政府應正式撤回逃犯條例，社會應譴責暴力行為；在修例事件上表現不稱職的官員必須問責；當局必須立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件，從而查找導致當前社會緊張關係的根源及事態不斷升級的緣由。

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另外，兩邊陣營的政團亦發聲明譴責暴力行為。公民黨在聲明中，質疑昨晚有元朗站在場警員轉身離去，事後在防暴警察到場增援後，竟讓大批疑犯施施然離去，令元朗形同淪為黑社會管治。聲明又指，警方於7.21遊行後，在毫無必要及無預警下，向正在散去的示威者施放催淚彈及開至少36槍。惟特區政府在晚上發表的聲明中，僅稱元朗白衫人士是「有人引發衝突」，卻形容示威者行為「激進」。公民黨強烈譴責暴力行為及警方失職，亦對特區政府自反逃犯條例以來一直未有回應市民訴求、縱容警察濫暴，釀成多次流血事件，深感憤怒，強調今天社會嚴重撕裂的局面，特區政府須負上全責。

公民黨稱「政治問題必須政治解決」，倚仗警隊武力和暴力處理民怨只會被香港市民唾棄，令民怨繼績沸騰，抗爭運動將會一直升級，民間與政府的裂痕永無癒合之日，對香港整體絕無好處，要求特首林鄭月娥立即回應五大訴求，追究警隊在元朗事件包庇兇徙及在中上環開槍之責任。

社民連則批評特區政府「厚顏無恥」，將上環和元朗兩事相提並論，僅以「譴責暴力行為」一併定性，「態度之偏頗，躍然紙上」。聲明稱，今次元朗襲擊，甚至演變成大規模無差別攻擊乘客，這才是真正的「令人髮指」，直指政府縱惡行兇，以為可借此打擊示威者，卻徒令普通市民對香港警察的執法意志及中立性失去基本信任。

香港眾志強烈譴責特區政府、香港警察與鄉黑勢力合流，藉此營造社會恐慌，以恐懼壓制社會的抗爭氛圍。保安局局長李家超、警務處處長盧偉聰應引咎下台，林鄭月娥政府需即答允「五大訴求」，「此刻香港需要的，正是政治制度、社會體質、警隊公權的全面改革」。

香港天主教正義和平委員會發聲明，指警方身為維持治安的公僕，罔顧市民安危，實難辭其咎，認為警方就涉嫌黑社會對市民作出暴力行為以怠慢態度處理，使元朗陷入「無政府」險地，確有勾結黑社會縱容暴行之嫌，令市民對香港治安之低落感到驚恐及憤慨。聲明重申特區政府應立即撤回《逃犯條例》修訂，並成立獨立調查委員會查明真相；警方嚴正執法，將肆意行兇者繩之以法；在人大八三一框架之外推行政治改革，實行雙普選。

自由黨則稱，示威者圍堵中聯辦及向其大樓門外國徽投擲雞蛋及潑上黑色液體，認為行為「損害國家尊嚴、違反國家憲法及《基本法》」，嚴重打擊香港「一國兩制」基礎，自由黨予以強烈譴責。另一方面，對於元朗站有多名巿民被毆，自由黨也認為「不能接受」，促請警方嚴正跟進，把兇徒緝拿歸案。

自由黨指，對於暴力充斥香港，深感痛心和憂慮，促請各界立即停止暴力，不要讓仇恨和報復的心態繼續滋長。

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廠商會則指，元朗有一批人士於街頭及港鐵站內襲擊市民，導致多人受傷，「感到非常震驚」，重申社會不能容忍暴力行為。至於圍堵中聯辦，廠商會會長吳宏斌表示衝擊中央駐港機構的行為，是侮辱國家的尊嚴，性質惡劣，後果嚴重，實屬挑戰本港的法治底線，甚至國家的主權，令人非常不安及擔憂。

中總亦發聲明，未有提及元朗襲擊事件，只提及中聯辦被圍堵。中總會長蔡冠深表示，上述行為不僅完全超出和平表達意見的底線、破壞本港法治更是嚴重挑戰中央權威和「一國兩制」，香港絕大多數市民均不會認同，必須予以譴責 。