【721遊行】王志民：圍堵中聯辦有辱國家主權　政府警方嚴懲到底

政府修訂《逃犯條例》繼續引發反修例示威，民陣昨（21日）發起反修例遊行，部分遊行人士經過原定遊行灣仔終點後，一直向中聯辦方向走，有遊行人士抵達中聯辦後向中聯辦內投擲雞蛋，並向中華人民共和國國徽投擲墨水彈，國徽被塗污半黑。 中聯辦主任王志民今日（22日）中午會見傳媒，強烈譴責示威者圍堵中聯辦的行為，他相信特區政府及警方一定會依法嚴懲追究到底。 王志民指中聯辦連夜更換新的國徽，就是要向香港社會表達，「在今日，太陽仍然是揚揚升起的艷陽天，莊嚴的國徽仍然高高地懸掛著中聯辦大樓」，強調不會辜負廣大市民對中聯辦的期盼和期待。

王志民譴責暴徒圍堵中聯辦，認為舉動是「侮辱國家主權及安全」。（葉家豪攝）

據今日現場所見，被塗黑的國徽已經被拆去，換上新的國徽，玻璃窗外的雞蛋蹟雖有清理，但仍有被雞蛋投擲過的痕跡，而外牆的字句由膠布遮蓋。今早清潔人員在內打掃清理，亦有警方機動部隊人員在外巡邏。

王志民中午會見傳媒時指，香港部份激進分子圍堵中聯辦大樓，更有少數不法暴徒，向莊嚴的國徽投擲雞蛋、墨及黑色油漆彈，噴上污蔑中華民族國家的字句，行徑十分惡劣。他強調「中聯辦與社會各界堅決譴責不法暴徒的行為」，堅信特區政府及警方一定會依法嚴懲、追究到底。

王志民又稱，香港近期發生一些激烈示威抗議，完全超出和平示威的範疇，公然挑戰香港的法治底線，昨日更發生公然挑戰憲法、《基本法》、國家安全的權威等，完全損害香港珍貴的法治精神，損害香港市民的根本利益，亦傷害700萬香港人與中國人的感情，相信社會各界不會認同讓亂象持續。

他指，在6月30日及7月20日，不少市冒着大雨出來，支持對香港這個家的熱愛，「香港是我們700萬同胞的共同家園，為了這樣的共同家園，一代一代的香港人付出了很多很多，祖國人民都給了很多很多的支持」。

王志民指中聯辦更換新的國徽，就是要向香港社會表達，「在今日，太陽仍然是揚揚升起的艷陽天，莊嚴的國徽仍然高高地懸掛著中聯辦大樓」，又指不會辜負港大市民對中聯辦的期盼和期待，會一如既往履行中央對中聯辦的職務，仍然堅定支持特區政府依法施政，支持警方有效維護香港社會秩序和安寧，嚴懲不法暴徒。