【元朗黑夜】黃國健指暴力事件有果必有因　梁志祥：報復不智

多個建制派政黨今日（22日）召開聯合記者會，異口同聲譴責昨日有示威衝擊中聯辦事件，指示威者行為侮辱國家民族，叫囂要成立臨時立法會等港獨行為嚴重違反國家憲法、背離《基本法》和「一國兩制」。 建制派同時譴責在元朗白衣人無差別攻擊市民事件，但就認為元朗暴力事件是由於近日在18區出現示威遊行，令警力部署受到牽制，並有反修例示威者使用暴力，激化社會矛盾所致。 工聯會黃國健認為元朗發生的暴力事件「有果必有因」，6月至今多次示威後都有發生暴力事件，令市民情緒容易着火；元朗區議會前主席、民建聯梁志祥勸喻，網民去元朗作報復行為是不智，希望受傷的市民放下仇恨，重新出發。

多個建制派政黨譴責昨日有示威者衝擊中聯辦。（張浩維攝）

民建聯、經民聯、新民黨、工聯會、自由黨及功能組別G6議員今日召開記者會，回應昨日在西環及元朗發生的事件。

民建聯主席李慧琼讀出建制派聲明，強烈譴責激進暴力分子昨晚衝擊中聯辦，侮辱國家民族，指示威者叫囂要成立臨時立法會、進行革命、光復等港獨行為，嚴重違反國家憲法、侮辱國家和冒犯全國人民，背離《基本法》和「一國兩制」。建制派強烈譴責及聲討有關非法行為，支持警方果斷嚴肅追究違法者的刑事責任。

另外，建制派强烈譴責昨晚元朗造成多人受傷的暴力事件，又指出近日有違法暴力分子借示威遊行，在多區挑起暴力衝突，擾亂社區安寧，令警力部署受到極大牽制，也激化社會矛盾，強烈要求停止所有鼓吹及縱容違法暴力行為。

經民聯主席盧偉國強烈譴責元朗暴力事件，他指元朗區議會副主席、經民聯王威信昨晚在事發現場企圖勸止襲擊者，混亂中受傷右手骨折。盧透露，王威信對於網上有人歪曲他在現場的情況，感到傷心難過。

黃國健形容元朗事件「有果必有因」

身兼行會成員的工聯會黃國健表示，中聯辦受衝擊是嚴重的政治事件，強調無論香港有多少人上街示威，有一件事不能改變，「香港是中國的特別行政區，這是有13、14億中國人民的意志決定的事，不是香港部份人出來便可改變的事實」。

黃國健又表示，工聯會譴責所有暴力事件，包括元朗發生的事，但同樣反對以暴易暴。「凡事有果必然有因，因是什麼？社會越來越燥動，越來越多爆炸性火頭」。他留意到，6月至今每次遊行過後都會發生暴力事件，令很多人臨近爆炸性情緒，「好容易着火」。他奉勸社會各個政治力量「夠喇」，勿再火上添油。

盧偉國強烈譴責元朗暴力事件，他指黨友王威信昨晚在事發現場企圖勸止襲擊者，混亂中受傷右手骨折。（張浩維攝）

梁志祥：去元朗挑戰報復是不智

新界社團聯會會長梁志祥表示， 昨晚收到不少市民朋友求助，對元朗發生的事感到痛心，形容事件是不可接受。他批評昨晚身在元朗現場的民主黨林卓廷，「兩班人對峙時無事發生，但佢去挑機、火上加油，令另一批人衝入去打市民同記者」。

梁志祥又指，見到網上有人呼籲7月28日入元朗作報復行為，「元朗是一個城鄉共融的社區，是包容的社區，如果用報復的心態去元朗挑戰元朗的市民是不智的」。他勸喻香港市民包括受傷的人，放下仇恨重新出發。