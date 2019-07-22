【元朗黑夜】泛民批警方縱容疑黑社會人士　促盧偉聰下台

元朗周日晚上（22日）有大批身穿白衫的不明人士，晚上在元朗區多個地點，包括進入元朗西鐵站內，襲擊手無寸鐵的途人，情況嚴重。民主派發聲明，強烈譴責警方縱容疑似黑社會人士，毆打市民長達數小時。 民主派立法會議員中午召開記者，要求警務處處長盧偉聰下台，並促請政府成立獨立委員會，調查元朗事件。

人民力量陳志全指，昨日元朗發生的事件為恐怖襲擊，他稱白衫人士是無差別對待，見人就打，即使是記者都照打。他批評政府在新聞稿將上環清場事件與元朗打人事件混為一談，且政府在中上環清場行動中用上暴力等字眼，但在元朗打人一事僅以衝突形容。

人民力量陳志全批評政府，在新聞稿將上環清場事件與元朗打人事件混為一談。（張浩維攝）

民主黨涂謹申表示，昨日的元朗事件，警方有絕對方法處理黑社會岀現，但警方數小時都沒有岀現，強調這次「水洗都唔清」，因沒辦法證明警方沒有默許黑社會做事，認為警方的高層必需岀來交代清楚。

公民黨陳淑莊稱，她昨晚十點前曾致電999電話，亦成功打通，並向電話內的警長詢問是否接獲求助、派了甚麼人到現場，但對方未能清晰回答。陳淑莊引述警員稱當時已設立指揮中心「做緊野」，但她強調商場、港鐵同樣聯絡不到警方，最後竟要聯絡消防才聯絡得上，她問「林鄭係咪拋西瓜都唔會岀嚟？」