【逃犯條例】劉慧卿與英國會議員會面　促持續關注香港問題

民主黨前主席劉慧卿現赴英國，英國時間昨日（22 日）與下議院外交事務委員會主席奧塔維（Tom Tugendhat）和保守黨國會議員希利（Bob Seely）見面，談及香港的社會狀況，並要求英方持續發聲，以免香港的人權及法治精神遭破壞。

劉慧卿（前排左一）在英國與下議院外交事務委員會主席奧塔維（後排左一）和保守黨議員希利（右二）見面。（劉慧卿提供）

劉慧卿今日在英國接受其碩士母校倫敦政治經濟學院（LSE）頒授社會科學名譽博士學位，她是亞洲首位女性獲LSE頒授名譽博士。在英國期間，劉慧卿與奧塔維和希利見面，討論香港現時面對的問題。

作為民主黨的國際事務委員會主席，劉慧卿向英方反映香港目前因修訂《逃犯條例》而衍生的社會問題，希望英方持續就香港問題發聲，以免香港的人權及法治精神遭破壞。劉慧卿指出，香港和北京重視國際社會對香港的意見和輿論，中聯辦就曾經點算，外國就香港修例問題發表67次聲明，反映中方重視國際意見。

劉慧卿又提及元朗居民被白衫人襲擊，認為事件反映港府無法保障市民的人生安全，促請英國國會外交事務委員會（House of Commons Foreign Affairs Committee）重新審視香港的情況，正如該會早前發表調查報告，表示「憂慮香港在現實中正邁向『一國1.5制』」，認為現時情況變得更差。

劉慧卿又建議，為了防止中國和香港官員違反《中英聯合聲明》，英方可考慮制定法律，若香港或中國官員被裁定有違反法律的罪行，可考慮禁止他們入境英國，亦可根據法律凍結他們的資產。