【逃犯條例】民主黨與賀恩德討論港政局發展　稱英方關注本港局勢

民主黨國際事務委員會成員今早（16日）與英國駐港澳總領事賀恩德（Andrew Heyn）、副領事柏德謙（Martin Badham）等人會面，討論香港政局及英國政府如何支持香港事務。 委員會主席劉慧卿接受《香港01》查詢時表示，會面期間向英方提及修訂《逃犯條例》引起的風波，港府不肯正面回應示威者訴求，又拒絕成立獨立調查委員會，擔心未來將會有更多大型遊行及警民衝突，影響本港的社會穩定及經濟發濟，英方對此亦十分關注。

劉慧卿與英國領事會面期間向英方提及修訂《逃犯條例》引起的風波。（資料圖片／林若勤攝）

劉慧卿聯同該會多名成員，包括副主席羅健熙、司庫單仲偕和深水埗區議員袁海文等，到英國駐港總領事館與領事會面近1小時，討論香港的政局發展。劉慧卿接受查詢時表示，會上向英方提及近期的反修例風波，指出政府不肯正面回應反修例示威者的訴求，包括宣布撤回條例，以及就警民衝突等事件成立獨立調查委員會徹查。

劉慧卿指出，外國欣賞和支持港人和平示威表達訴求，但當出現大型遊行衝突事件時，例如近期的警民衝突，便會擔心影響在港的國人和損害經濟活動。她希望港府能回應社會訴求，亦促請建制派議員和商界可以對政府加以勸諫，盡早化解現時的困局。

劉慧卿表示，不擔心現時與外國領事會面被批評勾結外國勢力，作為民主黨國際事務委員會主席，她不時與其外國家的政要和本地團體見面，討論政局發展。她下周二便會前往英國倫敦，接受倫敦政治經濟學院頒授名譽理學（社會科學）博士，屆時或會約見英國國會議員。