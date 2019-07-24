【元朗黑夜】30法律界人士發聯署信　促展獨立調查、檢控疏職警員

元朗周日晚上（22日）有大批身穿白衫的不明人士，在元朗區多個地點，包括進入元朗西鐵站內無差別打人，震驚社會。30名法律界人士，包括大律師公會前主席陳景生、前副主席彭耀鴻、資深大律師夏偉志等，發表聯署信，要求特首林鄭月娥成立調查委員會，就7月21日於「元朗發生的事件並警方的不作為」，展開全面和獨立調查。

40名法律界人士發表聯署信，要求特首林鄭月娥成立調查委員會，就7月21日白衣人打人事件展開全面和獨立調查。（資料圖片 / 香港01記者攝）

聲明指出，7月21日晚元朗發生了數十年來，對香港的法治和秩序，以及市民的自由最嚴重的衝擊，儘管香港警察未必與暴徒勾結，「惟警方對暴徒視而不見，無疑更令人不安」。鑑此，法律界促請特首林鄭月娥根據《調查委員會條例》（香港法例第86章），成立調查委員會，就7月21日於元朗發生的事件並警方的不作為，展開全面和獨立的調查。

聲明又指，香港市民已不再信任和尊重律政司司長，要揭示警方不作為的原因，除了對警務處處長採取法律行動，及／或對負責的警員就其涉嫌疏忽職守提出私人檢控之外，別無他法。

聲明表明，今次是向行政長官、律政司和律政司司長發出的公開呼籲，要求他們作為公眾利益的守護者，立即採取行動。

法律界聲明發起人 Initiators:

陳景生 Chan King Sang Edward SC (1975)

梁家傑 Leong Kah Kit Alan SC (1983)

夏偉志 Harris Graham Anthony SC (1985)

彭耀鴻 Pang Yiu Hung Robert SC (1988)

潘熙 Pun Hei Hectar SC (1995)

查錫我 Char Shik Ngor Stephen (2007)

鄭瑞泰 Cheng Shui Tai (1995)

張達明 Cheung Tat Ming Eric (1989)

張惠儀 Cheung Wai Yee Betty (1996)

張耀良 Cheung Yiu Leung (1993)

關尚義 Clancey John Joseph (1997)

何俊麒 Ho Chun Ki Frederick (2000)

何俊仁 Ho Chun Yan Albert (1977)

郭憬憲 Kwok King Hin Douglas (1998)

林洋鋐 Lam Kenneth (2008)

廖成利 Liu Sing Lee Bruce (1994)

文浩正 Man Ho Ching Jonathan (2004)

吳思諾 Ng Sze Nok Senia (2014)

潘淑瑛 Poon Suk Ying Debora (2000)

石書銘 Shek Randy Shu Ming (2008)

譚俊傑 Tam Chun Kit Jeffrey (2009)

韋智達 Vidler Michael John (1992)

黃鶴鳴 Wong Hok Ming Alan (2004)

王學今 Wong Huk Kam (2001)

黃國桐 Wong Kwok Tung Daniel (1986)

黃瑞紅 Wong Shui Hung Linda (2002)

黃宇逸 Wong Yu Yat Anson (2015)

葉海琅 Yip Hoi Long Richard (2011)

阮陳淑怡 Yuen Chan Suk Yee Helena (1981)

郭榮鏗 Kwok Wing Hang Dennis (2006)

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