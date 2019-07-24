【元朗黑夜】沈豪傑緊急呼籲　元朗遊行保持克制　稱鄉民人心惶惶

因應有市民在本周六（27日）於元朗發生大遊行，元朗區議會部分區議員今午（24日）召開緊急記者會回應。 元朗區議會主席沈豪傑表示，擔心暴力程度進一步升級，若周六的遊行獲警方發不反對通知書，希望屆時遊行人士可以和平理性表達訴求，同時呼籲元朗鄉民和市民保持克制，避免不必要的衝突。他又促請政府與各方展開對話，化解矛盾。

有網民自發於周六舉行「光復元朗」遊行，正在申請不反對通知書，遊行主題為「光復元朗」，希望以行動回應上周日的元朗「恐佈襲擊」，並要求政府回應多項訴求，包括政府是否承認7.21元朗恐襲是一次跨境的恐佈襲擊、要求成立獨立調查委員會調查7.21元朗恐襲。

因應有關遊行，沈豪傑與部分區議員今午舉行緊急記者會回應，指倘遊行如期進行，希望鄉民和市民保持克制，和平理性表達訴求。不過，他發表的聲明未有取得全體元朗區議員同意，但他指大家都不認同暴力這個原則。

元朗區議會主席沈豪傑表示，擔心暴力程度進一步升級。（資料圖片／歐嘉樂攝）

沈豪傑表示，今日的記者會有邀請所有區議員，包括民主派議員，但他們表示時間上未能配合，故未有出席。沈聲言，聲明獲今日所有出席記者會的議員同意，雖然因時間關係，趕不及向全體民主派議員查問，「但唔代表佢地唔同意」。

引述王威信稱當日出現只為勸交

至於元朗區議會副主席、經民聯王威信被指協助施襲的白衣人，他稱得知王威信在過程中受傷，有向他查詢西鐵站當日情況。他引述王威信指當日出現是了解情況和勸交，同時稱他清晰表達沒有與白衣人一起。

被問到會否與當日的白衣人「割蓆」，他相信今日在場的區議員，以及未有出席的區議員都不會認同暴力行為。對於當日白衣者身份，沈豪傑指警方仍然調查中，又指沒收到有村民或市民要「招呼」7月27日遊行人士的消息，強調若得知會向警方通報。

就警方在7月21日的行動，沈豪傑稱警方日前回應傳媒時已承認當日部署有所不足，未能達到市民期望。他稱已接獲區議員要求就事件召開區議會特別會議，會討論當日發生的事，包括有市民投訴999打不通等問題，決定日期、時間後會盡快公布。

就周六的遊行活動，沈豪傑稱曾向警方了解當日部署，而警方回應指情況嚴峻，會安排足夠人手處理潛在衝突問題。至於十八鄉鄉事委員會今（24日）發通知，要求警方不要批出不反對通知書，他稱是十八鄉鄉事委員會主席程振明的個人立場，不代表區議會，區議會亦未有共識。

沈豪傑又提及，現時居民人心惶惶，故今日召開記者，希望將反暴力信息帶出去，期望大家能夠克制。