【元朗黑夜】公專聯去信林鄭促對話　倡另立獨立調查委員會

7.21元朗白衣暴徒無差別襲擊市民震驚全港。公共專業聯盟向特首林鄭月娥發公開信，要求與對方對話。公開信又要求就《逃犯條例》修訂引起的連串事件，以及元朗恐怖襲擊事件，分別成立兩個獨立委員會調查。

公共專業聯盟向特首林鄭月娥發公開信，要求與對方對話。公開信又要求就《逃犯條例》修訂引起的連串事件，以及元朗恐怖襲擊事件，分別成立兩個獨立委員會調查。（莊恭南攝）

公專聯表示，關注近月街頭暴力升級，社會撕裂，市民對警察失去信心。公專聯認為，近月的連串事件中，政府顧問提供的意見與市民訴求脫節，證實立法、行政和其他諮詢委員會都不能代表社會意見。

公專聯促請政府營造合適對話環境，正式撤回《逃犯條例》顯示誠意，並由法官領導正式的獨立調查委員會，處理修例引發的連串風波。至於元朗恐怖襲擊，聯盟就建議另立獨立調查委員會，了解事件因由及對警方行動失誤的指控。

聯盟成員、會計界立法會議員梁繼昌表示，包括商界等其他持分者早已向政府表達過類似的訴求，但政府久久未回應，顯示諮詢架構及其他收集民意渠道非常離地，對民意聽不入耳。

資訊科技界立法會議員莫乃光則指，希望政府不是有事發生就出來譴責，促請政府盡快主動獨立調查暴力事件。他指出，香港是多元化的國際城市，元朗恐怖襲擊對香港形象造成極大傷害，如未能調查真相，香港只會「繼續傷」。 他又認為，不設立獨立調查委員會，對警隊士氣也沒有幫助，反而令警員面對更大壓力。

他亦指出，青年發展委員會等純諮詢的機構失效，「你以為年輕人會收貨，你發夢啦，冇人會理你」，認為政府思維要改變，「你上連登、去街道搵年輕人傾計都收集到民意啦」，惟他認為目前的恐怖氣氛，令市民不敢上街。