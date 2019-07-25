【元朗黑夜】蕭偉強促設獨立調查委員會：社會對警方信心動搖

反《逃犯條例》修訂風波持續，早前多名前政府問官員聯署促政府成立獨立調查委員會調查反修例衝突事件。有份聯署的勞工及福利局前局長蕭偉強出席港台節目《千禧年代》時表示，周日發生元朗白衣人無差別襲擊市民後，有迫切性設全面、公開獨立調查委員會徹查事件，他強調現時社會有人不只對政府管治失信心，連對警方除暴安良的信心亦動搖。

運輸及房屋局前副局長邱誠武表示，政府因應民情變化，重新考慮是否成立獨立調查委員會。(資料圖片／江智騫攝)

邱誠武：政府應重新考慮成立獨立調查委員會

有份聯署的運輸及房屋局前副局長邱誠武出席同一節目時表示，政府因應民情變化，重新考慮是否成立獨立調查委員會，「7月21日前，大家出街唔會諗今日著咩衫；但7月21號後，大家真係會認真想，如果我著白色衣服，人家會唔會懷疑係黑社會，黑色衫會唔會被人打。」他強調，社會憂慮非常真實，言談間更一度硬咽。

邱誠武認為，7月21日後，警方需具體顯示出維護法紀和除暴安良，而政府不單只集中執法問題，同樣要處理政治問題。

逾400名政府行政主任（EO）日前聯署發信予特首，表達對近日事件的憤怒及關注。

政府處理反修例風波的手法引發公務員不滿，逾400名政府行政主任（EO）日前聯署發信予特首，表達對近日事件的憤怒及關注。蕭偉強形容，EO聯署情況罕見，是前所未見的重要之事；邱誠武稱留意近日網上流傳多個政府部門公務員，匿名聯署譴責警方執法不力，他認為紀律部隊執行職務時常要與警方聯絡，惟經歷周日事件後，有部分人開始擔憂，是否能依靠警方協助執行公務。

對於這次反修例事件是否有官員需問責？蕭偉強認為不希望評論舊同事，但他認為官員就制策失誤問責下台沒大不了，與個人的操守和能力無關，惟他問及官員問責是否具逼切性，強調現時第一步最重要是成立獨立調查委員會。