【元朗黑夜】400行政主任發聲明　強烈譴責警隊　對林鄭深表遺憾

特首林鄭月娥管治團隊及警方處理元朗白衣人西鐵站打人事件的處理手法，觸發政府內部分歧。繼消防、海關、入境處及懲教署等人員公開質疑警方失職後，24日晚再有近400名行政主任（Executive Officer)發表附上不同政府部門委任證作證明的匿名聯署聲明，指對特首林鄭月娥處理逃犯條例修訂及白衣人打人事件的手法深表遺憾，又批評警方沒有盡保護市民之責，「更有勾結暴徒之嫌」，嚴重失職及違反專業操守，予以強烈譴責。

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據悉現時政府共有約3500名行政主任，即今次參與聯署的比例佔逾一成。行政主任多被視為政府內部的中層行政骨幹，負責政府所有政策局及部門的人事、財務及行政事宜。聲明的對象，是全體香港市民、各媒體、行政長官、行政會議全體成員、全體政治委任官員及警務處處長；發出人聲稱是「一班熱愛香港的政府行政主任，年資有深有淺，來自不同的工作崗位及部門」。聲明附上逾400張顯示來自不同政府部門的行政主任員工證，員工名字全部被寫上對政府高層及警隊不滿字句或請願字句的字條遮蓋。

聲明首先批評特首林鄭及問責官員對民意置若罔聞，強推逃犯條例修訂在前，詭說「暫緩論」及「壽終正寢論」於後，終致香港陷入困境；7月21日晚又發生白衣人以「保家衛族」為藉口，公然在元朗進行無差別打人事件，而林鄭和警務處處長盧偉聰翌日的記者會，表現毫無承擔，「我們對特首及負責官員的處理手法深表遺憾」。

聲明又批評部分警務人員的執法態度及行為，包括以槍火射向示威者頭部、以亂棍狠打手無寸鐵的市民、以「環境有敵意」為由撤離受薪崗位及工作、對眼前手持攻擊性武器的白衣人採取放任態度等。聲明質疑，涉事警察不但沒有盡保護市民之責，「更有勾結暴徒之嫌，嚴重失職及違反專業操守」。聲明稱，「同為公僕，我們強烈譴責警隊此等作為」。

聲明促請政府當局正面回應「廣大市民提出的五大訴求」，尤其是正式撤回修例及成立獨立調查委員會。