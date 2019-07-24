【元朗黑夜】元朗及屯門區家長教師會發聯署信　主席：極度心痛

周日（22日）元朗發生白衫人士持鐵通、木棒等武器，闖入西鐵站、商場及附近地帶無差別襲擊市民，警方當晚遲遲未有到場，引來各界不滿、憤怒。元朗區及屯門區家長教師會聯會及家校會以主席湯修齊署名發聲明，對近日發生的暴力事件感到極度心痛和難過，並呼籲家長與學生冷靜面對。

本周日的元朗襲擊事件，令元朗區及屯門區的家長擔心子女的人身安全。（資料圖片）

元朗屯門學校近日接連取消學生活動

聲明指，現時正值暑假，大部分學生不用上課，但不少家長仍要上班，周日的事件引起大量家長及校長極度關心子女的人身安全，過去幾天不少在元朗區、屯門區的學校取消所有學生活動，明白到對學生的正常暑期課外活動及高中生的補課影響甚大。

聲明又說，近日有報道指出，元朗區將於本周六、日可能會有大型示威行動，令元朗區及屯門區的家長更加擔心子女的人身安全，現呼籲各方必須克制，以理性及和平的方式去表達意見，不要影響到元朗區及屯門區市民的正常生活，以免讓暴力蔓延，影響任何人的人身安全。

要求警方增加人手巡邏學生出沒地方

另外，聲明又指，聯會呼籲家長必須保持冷靜，與子女共同面對這個困難的時刻，並向子女經常表達積極正面的信息，維繫以家庭為核心的關愛文化，同時盡量避免前往有可能發生危險情況的地方。

近日的事件令不少港人感到不開心，聲明呼籲家長在這困難時刻必須常常關心子女的精神健康，若有特別難以解決的情況出現時，應該與校長、老師、社工保持密切聯繫，在需要時盡快尋求專業協助，及呼籲教育局在這特別時刻，加強對元朗區及屯門區學校在教育心理學家、學生輔導、學校行政及各方面的支援，以及促請警方增加人手，加強在區內有較多學生出入的地方巡查，確保學童的安全。

元朗區及屯門區家長教師會聯會及家校會包括：

元朗區家長教師會聯會

屯門區家長教師會聯會

家庭與學校合作事宜委員會