【光復元朗】市民自發再申請7.27遊行　冀警方最後關頭「開綠燈」

元朗周日（21日）發生暴打市民事件，造成45人受傷，有市民發起本周六(27日)遊行「光復元朗」，令鄉事派大為緊張，警方在今日（25日）發出反對遊行通知書，列出五點理由反對遊行，當中三項涉地點問題: 包括申請人拒改遊行路線、集會位置行人路面狹窄、遊行路線途徑交通主要幹道可能發生危險。 鍾健平申請遊行被拒，有元朗區居民自發明日到元朗警署，重新入紙申請7月27號元朗遊行，希望警方可以在最後關頭「開綠燈」。

鍾建平日前以元朗居民身份，到元朗警署申請不反對通知書失敗，有自稱「元朗居民」的人士打算另再入紙申請。（香港01記者攝）

準備明(26日)到元朗警署再入紙申請7.27號遊行的關先生，接受《香港01》查詢時透露，自己居住在天水圍，「都算係元朗區」，無任何政黨背景，與「光復元朗」發起人鍾健平更是素不相識。從新聞上得知鍾健平申請遊行被拒，關與網友商討過後，認為申請上有可協商的空間，決定出面再發起申請。

關先生指，今次申請的路線由元朗西鐵站出發，經大馬路步行至朗屏西鐵站。他坦言該路線是參考鍾健平提出的方案，「唔會有好大分別」。關先生稱，警方曾向鍾健平提出過後備方案，但鍾未有接受。他們願以開放態度再嘗試申請「我哋唔知後備方案詳情，都希望可以聽下，會用比較有彈性態度去傾，唔會企硬話一定唔改得。」

關先生指，申請用意期望警方可以為7.27遊行「開綠燈」，令當日到元朗聲援的市民不止於太徬徨，「至少唔會企咗喺度、唔知可以去邊」，又稱不希望見到7.27當日元朗釀成失控場面。