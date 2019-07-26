【元朗黑夜】鍾國斌勸林鄭「不勝負荷就離開」　范太：他不懂體制

自由黨立法會議員鍾國斌今日（26日）在都市日報撰文，形容香港已受重傷，成立獨立調查委員會審視一連串事件，是紓緩社會紛爭的其中可行方案，看不到特首再有拒絕或者迴避的理由。 他又指出，商會也要求特區政府要顧及香港整體利益，盡快提出實質措施，更勸戒特首林鄭月娥，若然對於目前的亂局「心情不勝負荷，沒有精神去做，就應該離開，放手給真的為香港好的人去處理」。 前全國人大常委范徐麗泰回應鍾國斌的說法，指「自由黨一向不了解中國政治體制」，不明白特首辭職不是自己可以決定。

鍾國斌撰文勸戒林鄭，若心情不勝負荷，就應該離開，放手給真的為香港好的人去處理。（截自都市日報網站）

鍾國斌今日在「都市日報」的專欄文章，以《特區政府在哪兒？》為題，指由6月份開始，香港變了一個陌生的城市，「全城充滿對立、對抗、憎恨、不滿」，原因是政府提出修訂《逃犯條例》所引發連串反修例示威抗議。

他提及元朗白衣人無差別襲擊市民事件，普羅市民不禁會質疑警察和特區政府去了哪裏、為何政府對於每星期不斷出現的暴力事件，「只是站出來表示譴責」，卻不見政府有任何實質行動去處理亂局。

鍾國斌。（資料圖片／余俊亮攝）

「特區政府已到不能管治的地步」

鍾國斌形容，反修例示威已遍地開花，大型商場如沙田新城市廣場也淪為「戰場」，周日元朗事件發生後，多區商舖拉閘，個別地區靜如死城，對於有市民質疑「香港為何變成這樣？」、「香港還適合安居嗎？」鍾國斌認為，事情發展成如今的局面，特區政府責無旁貸，林鄭必須盡快站出來回應市民，平息事件。

鍾國斌認為，林鄭如果能夠盡早與各界溝通，尋求彼此的最大共識，局勢不會演變成如今的亂象，但她已錯失最佳時機，「可能特區政府認為可以用『拖』字訣便簡單地解決問題，但社會已全面政治化和撕裂，市民對特區政府施政沒有信心，特區政府已到不能管治的地步」。

鍾國斌感慨，「香港已受了重傷，社會亦已受了重創」，成立獨立調查委員會，委任有公信力的人士，審視一連串事件，是紓緩社會紛爭的其中可行方案，「我們看不到特首再有拒絕或者迴避的理由」。除了市民訴求，鍾國斌提及近日來自不同界別的社會人士和商會也要求政府要顧及香港整體利益，盡快提出實質措施，解決亂局。

鍾國斌勸林鄭，「若然要做，就應該馬上積極去做、即時去做」，但若然「心情不勝負荷，沒有精神去做，就應該離開，放手給真的為香港好的人去處理」，不要讓事情繼續發酵至不可收拾的地步。他最後對林鄭說：「如果特首肯讓出一步，相信大多數愛香港的市民也會讓出一步，讓香港回復美好，否則，特首會永遠對不起香港。」

前全國人大常委范徐麗泰接受記者訪問時回應鍾國斌的言論，指自由黨一向不太了解中國政治體制，特首不是自己想辭職就能辭職，而是由中央批准，「如果換了是我，個個叫我辭職，我都想辭職，但可以嗎？特首由中央委任，辭職也需要中央批准的。」