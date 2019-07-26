【逃犯條例】聯署公務員電台回應：罷工籌備階段　盼林鄭懸崖勒馬

早前來自不同政府部門的公務員向特首林鄭月娥發出聯署公開信，有份聯署的陳先生今日(26日)早上致電港台節目《千禧年代》，指公務員團隊與市民一樣，在電視看到所有望到發生的事，近日元朗打人事件令來自不同部門、互不相識的同事都覺得有需要表態，在網上連結起來。 他提及，「大家在政府做事的人，很明白這些全部一定有文件記錄」，建議林鄭和高官公開文件，讓市民安心在港生活。 至於下一步行動，他強調，罷工只是籌備階段，而公務員是服務市民，他不希望終走到這一步，呼籲林鄭和高官「懸崖勒馬」。

來自44個部門、235名政府人員不具名聯署，批評政府一直依然故我，拒絕耹聽大眾聲音，違背服務市民的承諾。

正與數百AO商議下一步行動

目前聯署人數超過三百人，陳先生透露昨天已聯絡數百名行政主任（AO）的群組，大家正商議下一步共同的行動。陳先生直言，無論政府立場為何，絕大部分市民都覺得元朗事件已非政治事件，乃影響治安和民生的重要事件，當日市民不能報警、事前警方不部署等很多疑團亦未解清。

聯署信懷疑政黑勾結，陳先生形容是廣大市民的懷疑，「我們同樣的身份都是市民，我們都是納稅人之一，與廣大市民一樣，都很希望政府開誠佈公、說清楚，公開更多資料讓我們知道」。

他提及，「大家在政府做事的人，很明白這些全部一定有文件記錄」，他建議林鄭和高官不妨公開文件，只隱藏重要資料，此舉才能讓市民安心在港生活。

至於下一步行動，陳先生稱希望現行機制聯絡總工會召開會議，而公務員總工會曾提及罷工機制，透過召開會員大會展開合法罷工，他又透露考慮進一步登報聯署。

他強調，罷工只是籌備階段，而公務員是服務市民，他不希望終走到這一步，呼籲林鄭和高官「懸崖勒馬」。