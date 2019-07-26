【元朗黑夜】警員遲增援　林占士表驚訝：警方對涉黑衝突應有部署

上周日（7月21日）晚元朗發生震驚全港的大批白衣人在西鐵站內無差別襲擊市民事件，有前高級警司今日公開質疑警方的處理手法，指按他對警隊日常運作的認識，當有涉及黑社會的衝突，警方會預先搜集資料和安排警力，直言對當晚警方的處理感「驚訝」！

對於當晚警方未有即時到場以及欠缺部署，林占士（右1）表示感到訝異。（梁妍玲攝）

在一個名為「修復香港」的研討會上，林占士對於當晚警方未有即時到場以及欠缺部署，直言感到訝異，他希望警方解釋為何即使事先獲得情報仍沒有部署，因根據以往經驗，面對黑社會衝突，警方會預先搜集資料和安排警力，但今次表現卻截然不同。

對於「警黑合作」的指控，林占士指「雙方私下有交往是正常」，但元朗事件當晚並非「交流的合適的環境和時間」，否則只會「水洗都唔清」。又指警方一向對於有合理懷疑的人士可以作出盤問及搜查，但要視乎現場執法者的判斷，坦言不能接受警員到達現場卻沒有任何作為。

曾為警務人員的林占士又認為，逃避解決不了問題，相反只會令情況惡化，故贊成港府設立獨立調查委員會，調查警隊在今次事件中有沒有錯失，「當學嘢，無壞㗎」，重點在於要用證據解釋令市民接受。

同場的民主黨林卓廷當晚遭到白衣人擊，他元朗事件導致「人神共憤」，又引述現時身在獄中的陳健民的話，指甚至連黑社會人士都感到憤怒，直指現時警方「輸到褲都甩」。

被問到會否參與明天的光復元朗遊行，林卓廷稱「需要去」，指自己在受到襲擊後不會向惡勢力低頭，亦希望發揮微小的力量確保市民能平安地回家。又表示，社會現時處於「危險的平衡狀態」、「接近爆煲」，呼籲社會各界在自己崗位上盡一點力量，阻止局面趨向「一發不可收拾」，導致人命傷亡。

白衣人打人過程顯示警員遲遲未到場執法↓↓↓

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