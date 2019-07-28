【元朗遊行】由「梁粉」變遊行焦點　鄭國漢成「香港蔡元培」之路

大學校長一向獲社會尊重，而他們在關鍵時刻的表態，更是民情風向儀。逃犯條例修訂至今，未有大學校長曾現身示威現場，惟嶺南大學校長鄭國漢，卻因校友及學生促請罷免建制派立法會議員何君堯的嶺大校董會成員資格，成為首名到達示威現場的校長。過往被認爲是「梁粉」的鄭國漢，究竟是如何成為現場人士所高呼的「香港蔡元培」？

嶺大校長鄭國漢（左三）、副校長莫家豪（左二）及協理副校長劉智鵬（左一）於黃氏行政大樓外會見學生，承諾學生下午會前往元朗視察情況，隨即引來學生歡呼。（陳晶琦攝）

逾千名嶺南大學校友及學生昨日（27日）於嶺大永安廣場發起集會，促請特首林鄭月娥罷免何君堯的嶺大校董會成員一職，亦有學生代表遞交請願信及學生聯署。其後鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬於黃氏行政大樓外會見學生，承諾學生下午會前往元朗視察情況，隨即引來學生歡呼，更表示自己「與學生同一陣線」。下午三時許，三人現身於朗屏西鐵站，並在皆同學生於元朗附近巡視，現場人士更高呼「保護鄭國漢」、「香港蔡元培」。

鄭國漢於2013年獲嶺南大學校長遴選委員會推薦出任校長，並於2018年續任。鄭在梁振英參選特首期間曾擔任其選舉辦公室顧問，被質疑支持《基本法》23條立法和推行國民教育，更被外界稱為「梁粉」。雖然鄭之後澄清自從梁振英當選特首後已沒有進一步聯繫，強調自己毫無政黨背景，但上任嶺大校長時遭到學生強烈反對，學生會要求參與校長任命投票，引發校内示威，更表明不排除會發起罷課以示抗議。

是次引起爭議的何君堯，2017年在反港獨集會公開發表針對港獨人士的「殺無赦」言論，同樣引起外界不滿。嶺大學生亦曾於校內發起遊行及聯署，要求校方澄清何君堯的立場及言論與嶺大無關，以及予以公開譴責等。當時鄭國漢回應指何以個人身分發表言論, 與嶺大並無直接關係。其後又表示，不覺得警方有就事件作出正式調查，強調校董任命或續任與否均由政府決定，學校管理層無權處理。

對上一次有大學校長現身示威運動現場，要追溯到近5年前雨傘運動期間。2014年10月3日有大批學生和市民包圍特首辦，有傳當晚會武力清場，時任中大校長沈祖堯與港大校長馬斐森當晚前往金鐘探望學生，呼籲示威者要保持冷靜以免發生衝突，當時更被網民稱為「良心校長」。過往被認爲是「梁粉」的鄭國漢，成為首位出現於反修例示威活動現場的大學校長。他於示威現場出現，可以說是「天時地利人和」，究竟有否下一位校長現身示威現場，就要拭目以待。

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