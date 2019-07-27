【元朗遊行】嶺大校長鄭國漢現身遊行：我只係一個微弱的校長

自周日發生大批白衣人無差別襲擊市民事件後，身兼嶺南大學校董會成員一職的建制派立法會議員何君堯被拍下與大批白衣人握手及豎起拇指，更向他們稱「你哋係我嘅英雄」。今（27日）嶺南大學逾千名嶺南大學校友及學生於嶺大永安廣場發起集會，促請特首林鄭月娥罷免何君堯的嶺大校董會成員一職，其後更步行至嶺大黃氏行政大樓遞交請願信。嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬承諾向校董會主席建議召開緊急大會，並會於今日下午3時前往元朗視察環境，保護學生。至下午3時18分，嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬現身朗屏西鐵站。

下午3時18分，嶺大校長鄭國漢偕副校長莫家豪及協理副校長劉智鵬現身元朗朗屏站。校長身後亦有大批身穿黑衣人士，並手持「驅逐何君堯」、「保護鄭國漢」等紙牌。市民見到鄭國漢，隨即高呼「鄭國漢、香港蔡元培」，並予以歡呼及掌聲。同時朗屏站內多次高呼「保護校長，光復嶺南，踢走何妖」、「保護校長，聲討何妖」。其間多名市民及立法會議員鄘俊宇均上前與鄭國漢握手。

至下午4時許，鄭國漢步行至元朗大馬路，期間有市民向他遞上飲料，又為他開路稱「保護鄭國漢、保護校長」。鄭國漢對此表示感謝，又認為沿路一切和平，清楚聽到學生的訴求，更一度形容他們「對訴求表現非常執著」。

鄭國漢：真正保護學生自己嘅係佢哋自己

嶺大校長鄭國漢向記者表示，今日下午1時許，有校友、教職員及學生向他遞交一份請願信，有關校內人物的言論，他會將信件轉交至校董會，並會就學生要求稍後進行特別會議。同時有學生向他表示他們會到場參與活動，並邀請他到場作觀察的角色，因此他決定應邀親身感受現場情況。「作為一個校長，最緊張就係校友、師生嘅安全，所以我都有提醒大家唔好去啲危險、有衝突嘅地方。要注意自己嘅人生安全。」他強調，今日並非參與遊行示威或意見表達，只是希望能了解情況。「希望大家都可以和平、理性表達意見，我係反對任何形式暴力。」他希望在場人士都要注意安全，「我只係一個微弱的校長，真正保護學生自己嘅係佢哋自己，如果遇到任何危險，希望大家可以快啲抽身，我們做到的是在學校提供支援。我聽到你哋嘅口號係保護校長，我唔應該係你哋嘅焦點，你哋嘅焦點應該係係到和平表達意見，同埋注意自己安全。」