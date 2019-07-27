【元朗遊行】羅冠聰籲其他校長學鄭國漢　鄭：聽到罷免何君堯聲音

為抗議7.21元朗西鐵站白衣暴徒無差別襲擊事件，市民發起今日（27日）到元朗進行各種活動。位處屯門區的嶺南大學校長鄭國漢今日現身視察，引人注目。嶺大舊生、香港眾志前立法會議員羅冠聰上前與鄭對話，羅冠聰表示，現實情況是黑衣示威群眾和平遊行，認為其他各大學校長也應該效法鄭落場了解市民和學生遊行情況，而非只是坐在「冷氣房」發聲明譴責暴力。他又要求鄭回應，是否會罷免被拍攝到與白衣暴徒握手的校董、建制派立法會議員何君堯。 鄭國漢表示，認同每所大學的校長都應該要實地了解學生的示威行動，但認為無法干涉其他院校自主。至於罷免何君堯的訴求，他指會要求召開特別會議，「希望不要講得太具體，我對大家嘅聲音聽得清楚」。

鄭國漢（間條上衣）與學生前往元朗，副校長莫家豪（左二）及協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬（左一）亦有到場。（高仲明攝）

除了鄭國漢，副校長莫家豪及協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬亦有到場。

畢業於嶺南大學文化研究系的羅冠聰表示，鄭國漢能夠看到，元朗遊行的群眾表現和平，又詢問鄭，如果有白衣想黑勢力襲擊學生，校長會否制止，要求停止攻擊學生、市民。

他直指其他大學校長僅在「冷氣房」中出聲明譴責暴力，是不負責任，詢問鄭會否勸諭其他院校校長也走上街頭，落場了解。他呼籲其他校長「踏實啲，負責任一啲、唔係就咁寫份聲明就夠」。

對於何君堯在元朗襲擊的角色，羅冠聰要求校董會是否考慮譴責何君堯，他又認為校董會不應譴責暴力而已，而是要了解事件原因。他要求召開緊急校董會，並詢問是否有議程討論和懲罰何君堯，明顯與白衣人勾結的事件。

鄭國漢回應時重申堅持反對暴力， 至於其他校長是否需親身視察，他就表示「相信應交由其他大學校長自行決定是否親自落去」。羅隨即追問他是否認為，作為大學校長應親身視察，鄭就表示「認同每個校長都應該落場，落去有助了解事件」。鄭又指，看到和平遊行表達意見，非常高興，至於是否罷免何君堯，他就說要召開特別會議，「希望不要講得具體，大家的聲音我聽得清楚」。