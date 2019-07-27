【元朗黑夜】美眾院外委會主席：警察涉暴力令香港國際聲譽蒙污

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本港反對修訂「逃犯條例」示威持續，美國眾議院外交關係委員會主席、民主黨國會議員恩格爾（Eliot Engel）7月26日就香港近期局勢發表聲明指，他深切關注有關香港警方暴力應對和平示威，及元朗發生暴力襲擊記者事件的報道，他呼籲各方克制，又指警方涉嫌使用暴力會蒙污香港良善管治及司法公正的國際聲譽。

美國眾議院外交關係委員會主席就本港近期局勢發表聲明。（美國眾議院外交委員會）

恩格爾對本港近期局勢表示深切關注，促請各方保持克制。他又呼籲港府維護對法治的承諾，並希望特首林鄭月娥採取一切措施正面解決問題。他在聲明中表示：

對於有關香港警方暴力應對和平示威，以及元朗港鐡站有記者遭受暴力事件的報道，本人深表關注。我促請各方保持克制，並呼籲香港政府維護對法治的承諾。過去幾周警方被質疑在處理示威中使用暴力，令香港在管治和司法方面的國際聲譽蒙污。

北京當局對「激進示威者」的反應和批判愈益嚴厲，又形容他們是受「外國干預」煽動搗亂，這進一步暴露中國共產黨持續試圖削弱香港獨特的自由與權利。

最初引起這些示威的原因是港府修訂《逃犯條例》，但持續的不滿情緒清楚反映特區政府與民眾期望有很大落差。我希望行政長官能採取一切措施正面解決這些問題。

恩格爾屬民主黨，是美國眾議員，他過去曾多次聲援香港的示威者，也曾就香港、台灣、南海等不同問題批評中國政府。

香港的反修例爭議未降溫，新加坡外交部7月26日更新對香港發出的旅遊警示，提醒國民確保個人安全。

日本、台灣、韓國、澳門、澳洲、英國、美國、加拿大、愛爾蘭和俄羅斯均已對香港發出旅遊警示。其中愛爾蘭外交及貿易部16日更新旅遊警示，將香港及澳門的旅遊安全級別顯示為「高度警戒」（High degree of caution）級別。

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