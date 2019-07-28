【逃犯條例】港澳辦見記者 　劉兆佳：料有系統談港局勢、挺警隊

政府修訂《逃犯條例》惹極大爭議，遍地開花的社區遊行持續不斷。港澳辦明（28日）將在北京召開記者會，談及對香港現時的局勢。全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，預料中央會有系統地談香港局勢，內容主要表達對特首、警察的支持和肯定，希望政府盡快恢復社會秩序，將善後工作做好。 對於會否出動解放軍，劉兆佳預料不會，認為中央暫不會出手，希望香港能珍惜來自不易的繁榮和穩定。

政府推行《逃犯修例》修訂惹風波，觸發多場遊行示威。（資料圖片/羅君豪攝）

港澳辦就港局勢開記招 情況罕見

港澳辦將就香港最近局勢召開記者會，劉兆佳認為屬罕見但可理解，因現時香港局勢緊張，國際對香港相當關注。他稱民主派和西方傳媒已就情況作相當多的解說，惟中央的官方版本仍未有系統地發表，雖然中聯辦主任王志民曾邀請人大、政協談論相關情況，但僅屬閉門會議，內容亦較零碎。劉兆佳指，雖然外交部曾多次公開講述香港情況，但主要是針對英、前介入香港事務，並非有系統地講述。

劉兆佳提及，這次記者會主要是港澳辦中高層成員出席，講述中央的看法，預料不會有重大的對港政策宣布。他估計內容主要表達對特首、警察的支持和肯定，希望政府盡快恢復社會秩序，將善後工作做好，亦不排除會對外部勢力作出抨擊。

外界一直猜測北京會否出動解放軍，劉兆佳預料中央暫不會出手，希望香港能珍惜來自不易的繁榮和穩定。他稱現時局勢處於膠著情況，政府未能滿足市民的訴求，故無法停止抗爭，惟劉認為市民的訴求較難達到，如成立獨立調查委員會，無論是其職能、範圍等都要大家同意，同時又要不會影響警方威信、士氣，相信較難做到。