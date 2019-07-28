【728集會】警方清場先西後東　留守銅鑼灣萬人剩500　充當支援點

有團體今日(28日)發起「全城追究上環開槍大遊行」，但由於遊行被警方反對，僅准許於中環遮打花園舉行集會。至傍晚，大批市民向金鐘、灣仔、中聯辦幾個方向前進。銅鑼灣夜後一度有過萬人聚集。 由於現時在中、上環位置的遊行人士正被警方清場，並在中聯辦對出一帶，施發多枚催淚彈。正留守銅鑼灣的示威者估計西環清場後，示威者將會往銅鑼灣方向離去，故銅鑼灣防線將為西區防線的最後支援點，正不斷加固防線。 至晚上8時許，大批示威者由銅鑼灣前往西環支援，約500人左右在銅鑼灣留守，等待西環防線後退。 工黨立法會議員張超雄傍晚抵達銅鑼灣，他指出，銅鑼灣的建築物密度較高，民居、食肆多，料增警清場難度。

入夜後，銅鑼灣仍有大批示威者留守。(王潔恩攝)

銅鑼灣有過萬人聚集。(盧翊銘攝)

大批遊行人士下午四時開始在銅鑼灣聚集，並在軒尼線道、百德新街等地以垃圾箱、鐵欄等設置路障和防線，務求增加警方的清場難度。直至晚上六時半，有部分市民乘坐港鐵往上環位置支援，但據現場消息指，前往西環者多是有較完善裝備的示威者，為數並太多。銅鑼灣軒尼詩道兩旁的店鋪大多已關閉，希慎廣場則仍有開啟。

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銅鑼灣建築物密度較高、多食肆 增警清場難度

工黨立法會議員張超雄今天下午五時許抵達銅鑼灣現場，他指現場尚算平靜，但指佔據馬路近四小時仍未有警察出現屬不尋常，不過情況反映只要沒有警方到場，現場就會非常和平。

他估計銅鑼灣的建築物密度較高，較多食肆和居民，較難使用催淚彈，又指現場商舖和商場比較具商業價值，估計若警察清場時造成破壞，相信這些業主會追究。

張超雄昨天亦有到元朗現場，他引述有在場社工向他表示，催淚煙在老人院舍旁邊發射後，有近十輛救護車接報到場，將受影響長者送院，不過他不知受傷長者情況，又指這些院舍負責人較親建制，料他們不會向警方追究。

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