【728集會】衝突後上環街坊說諒解示威者　內地客稱是外國干預

上環示威活動，在一片白茫茫催淚煙霧下落幕，街上剩下不少路障、噴漆等示威衝突痕跡。在警方清場過後，有附近居民自發到街上清理雜物及視察街道情況。有於中上環經營菜檔的市民認為，警方於民居林立的位置，施放數以十計的催淚彈，對居住環境造成影響。他又說雖然示威活動令市內一片靜寂，但表明不會怪責示威者。

在附近經營菜檔的袁先生直言，「唔會怪示威者，政府唔聽佢哋個訴求，年青人自然會上街。」他又認為警方的推進是「逼得太緊」，「佢哋示威完就會自己搭車走㗎啦，你係咁逼佢都無用」，又認為警方於民居林立的位置施放多枚催淚彈，對居住環境造成影響；相反，他認為示威者未有對民居造成影響。

袁先生直言，「唔會怪示威者，政府唔聽佢哋個訴求，年青人自然會上街。」（香港01）

救護員陳先生則表示，自己剛於醫院下班，便立即趕到上環現場，希望為受傷者進行急救，不過到場後示威者已經散去，於是他便搜尋收集街道上剩低的有用物資，包括一些護目鏡及生理鹽水。他指，由於較早時間，醫管局被指通報示威者資料予警方，示威者在受傷後，不敢到醫院求醫，又或者不敢告訴醫護人員造成傷勢的原因。

旅客：內地媒體指是外國勢力干預

另外，有到香港旅遊的內地旅客表示，自己不擔心示威活動影響安全，因為自己當過兵，又指透過內地媒體了解到香港的示威事件，是外國勢力企圖干預中國事務造成。