【728集會】催淚彈放題　毒煙殘餘攻入信德及月台　市民無辜中招

警方在上環一帶街道「催淚彈放題」。(林振華攝)

7月28日晚，由西環到上環的街道，濃煙滿佈。警方向示威者及街道上，發放多枚催淚彈，密集程度近乎「催淚彈放題」一樣。至今日(7月29日)午夜左右，警方大致上已停止發射催淚彈，然而毒煙的卻遲遲未有散去。雖然肉眼已不能見到白煙，但氣味及皮膚的刺痛感覺，仍然殘留在空氣中。

在信德中心一間港澳船公司工作的陳先生向《香港01》表示，今日凌晨零時時左右，他放工後經信德中心商場，落地鐵站準備返回九龍的寓所。然而，當行入信德中心商場時，內裡無人、亦無白煙，皮膚卻突然感到「好嗱」及刺痛，喉嚨迅即感到乾涸，雙眼及鼻不停狂流眼水鼻水。

他最初未有為意，只好走入廁所洗面，幸好情況不算嚴重。他醒起，懷疑是催淚煙進入了商場內，久未散去所致，故用濕紙巾掩鼻，才離開廁所跑入地鐵站。他笑言：「估唔到咁都中到催淚彈，唔使驅散我，我收工識自己返屋企。」

亦有市民在港鐵上環站落車返家，惟在月台位置卻嗅到怪味，隨即感到「澀眼」，雙手的皮膚「好嗱」、好熱，吸入後更有些噁心。據知，地鐵月台的空氣，部份透過地面抽風進入地底。不排除因此抽入了路面帶有催淚氣體的空氣進入月台內。