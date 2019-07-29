大灣區前海提供創新機遇　洪為民：香港能吸引人才

前海管理局香港事務首席聯絡官兼全國人大代表洪為民今日（29日）出席電台節目表示，前海在大灣區有著重要的定位，而前海在科技、金融方面較有競爭力，有助吸引投資基金支持創新發展。他又指香港在大灣區的優勢在於制度、人才、信息及資金流通度，對各地人才產生吸引力，而大灣區未來很大的人才缺口，相信香港有能力吸引世界各地的高端人才。

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洪指出，大灣區的規劃令前海更加重要，特別定位是深化合作引擎及加深法律合作，早前習近平也表示前海發展令他滿意，提倡下一步推出「可複製、可推廣的政策」。例如「港人港稅」亦是參考前海最初實行的政策，透過地方財政提供稅務補貼給予高端人才，及後推行至整個大灣區。

對於前海的優勢，明言「金融是創新的血液」，指創新需要高風險的投資，而前海在科技、金融方面較有競爭力，有助吸引投資基金支持創新發展。就信息流動的自由度問題，洪指自己曾提出取消漫遊費，令香港人可以隨意在內地瀏覽被禁制的網站。

洪又指，香港在大灣區的優勢在於制度、人才、信息及資金流通度，在法治、生活及文化方面亦對各地人才產生吸引力，而大灣區未來有「很大的人才缺口」，相信香港有能力吸引世界各地的高端人才。對於年輕專才，他表示值得和內地產業結合，例如電子、通訊等深度科技，又強調未來的模式偏向跨地域，即使投入大灣區也不一定要到內地居住。