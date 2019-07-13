大灣區建「社會信用體系」惹質疑　中央官網刪去港澳台選項

廣東省政府近日發布《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，當中提及加快建設「社會信用體系」及推動深港西部快速軌道等，惹起本港市民的憂慮。政制及內地事務局局長聶德權就事件兩度於Facebook澄清，指相關計劃與本港無關。 早前於內地官方網站「信用中國」中的「地方信用網站」一欄仍有標示香港、澳門及台灣三地，惟現時有關選項已被刪去。

在國內官方網站「信用中國」，港澳台三地的欄目已被刪走。（信用中國網站截圖）

廣東省政府於7月5日發表《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃（2018-2020年）》，計劃包括100項範疇，當中提及加快建設「社會信用體系」，聲稱「探索依法對大灣區內企業聯動實施信用激勵和失信懲戒」。而在本月初，官方網站「信用中國」、列出全國各地信用網站的欄目內，仍可見含有港澳台三地的選項，惟當時三地均顯示為灰色，並未有鏈結，惹起本港社會對中央監控的揣測及憂慮。

不過，現時翻查相關網站，可見於「地方信用網站」的欄目內，港澳台三地的選項已被刪走。

於本周二（9日），信用中國的網站上仍有港澳台三地。（信用中國網站）

政制及內地事務局局長聶德權早前兩度澄清，社會信用體系絕不會在香港實施。（資料圖片 / 洪嘉徽攝） 早前因應社會的疑慮，政制及內地事務局局長聶德權先後兩次於社交網站內澄清，聲稱相關的體系不會在港實施，又指出相關的行動計劃僅為廣東省政府的計劃，不是香港特區政府的計劃。

「社會信用體系」由中國內地政府於2014年起推行，過往曾有不同政見人士發表言論、上訪等被扣分，被批評監控系統欠透明度。而評分則會影響對人民的限制，包括無法購買機票、火車票等。