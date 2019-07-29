【逃犯條例】李偲嫣攜4000橙到警總打氣　促成立獨立調查委員會　

自6月起反對修訂《逃犯條例》示威浪潮不斷，正義聯盟李偲嫣指近月每個周末都有遊行活動，惟和平示威後的「暴亂」越趨過份，港人不能接受。她連同約20位市民今（29日）到灣仔警察總部外請願，要求警方嚴正執法，並帶同4,000個鮮橙及3,000塊朱古力予警隊，感謝警方連場活動中為市民「收拾亂局面」，盼食物為警務人員補充體力「打打氣」。 李偲嫣又呼籲政府儘快成立獨立調查委員會，調查連串反修例事件起因及根源，但強調調查警方部分需由監警會執行，而獨立調查委員會委員需看重他們曾否在公開場合表達政見。

李偲嫣等人帶同4000個新奇士橙及3000塊朱古力贈予警隊。（陳欣彤攝）

李偲嫣表示，政府需成立獨立調查委員會，但重申方向不是調查警方，而是調查連串事件發生的根源，為何由和平示威演變成衝擊政府。當記者問到設立委員會均不會有預設立場時，她強調不是反對派口中的「獨立調查委員會」，只側重調查警方，其要求成立的委員會需揪出幕後操縱領導「暴徒」的「黑手」，示威者所得的物資背後是否有黑金或外部勢力支持。至於委員會的成員，她又指不可以只由法官主持，更需由各持份者組成，重申委員的立場需要非常公正，及從未有政治立場的表態。

眾人請願後，記者嘗試訪問參與者，但遭李偲嫣拒絕，指稱不方便。