【逃犯條例】美商會調查﹕政府應正式宣布撤回　進行獨立調查

從上月初起，香港每周均有示威遊行，多個地區更爆發地區衝擊，引起市場人士憂慮。香港美國商會指出，隨著香港社會的暴力升級及政治僵局情況，企業已對香港前景感到悲觀，並認風險正在升溫。同時指出政府立即採取行動，解決引發最近示威的問題根源，以重拾香港過往予人作為國際商業及金融中心的信心。

美商會在本月23至25日向旗下1,268會員進行調查，並有147名會員回覆，其中有32.4%受訪者指出感到憂慮，認為香港去的長期前景已受到不可逆轉的破壞，另有38.6%受訪者指出，對香港短期前景感到悲觀，惟相信未來可以恢復過來。

至於近期示威活動有否影響會員業務？有55.1%表示示威並無帶來影響。至於表示受到示威影響者，其中46%表示政治情況及示威均帶來影響，另有36%受訪者指出，政治影響其業務。同時會員亦指出，政府應撤回「逃犯條例」修訂。

不過大部份受訪者亦指出，就算目前仍未有具體解決辦法，不會減少在港的投資或調走資產。

稱要回應市民需求

美商會主席早泰娜於新聞稿內指出，商會呼籲香港政府要避免社會再有破壞，及顯示領導能力以回應香港市民訴求，以及在「一國兩制」的框架下，重拾國際社會對政府可以實施有效管治的信心。

她又指出從商會對會員進行的調查，反映出政府必需要處理引發今次示威事件的深層原因，同時不能只透過發出聲明，以解決目前社會不穩及期望可以在短期內重整秩序。

美商會的會員明確指出，政府必需正式宣布撤回「逃犯條例」修訂，以去除市民疑慮，就是次「逃犯條例」修訂引發的社會動盪進行獨立調查，以彰顯在法治下的公平及公正。