【逃犯條例】TVB外牆現「泯滅良心」直幡　李寶安：嚴肅追究

無綫電視（TVB）大樓的天台外牆，昨日（28日）被人掛上4幅黑白色直幡，分別寫上「壓制聲音」、「泯滅良心」、「製造對峙」、「無線（綫）電視」。電視廣播行政總裁李寳安今日（29日）向員工發信，表明絕不容許員工直接或間接干預新聞部工作，或將其政治傾向附加於工作上，並必會嚴肅追究；同時重申全力支持新聞部編輯自主，公正不偏，專業報道。

有人在TVB天台外牆掛上直幡，批評TVB「泯滅良心」。（網上圖片）

信中，李寶安感謝新聞部員工堅守崗位，由6月至今一直如實報道衝突現場情況，並指無綫先後出現兩次有人張貼針對新聞部的標語，「相信是有個别員工，因個人政治取態而作出有關行為，加上少數別有用心的傳媒及競爭者推波助瀾，目的是打壓無綫電視新聞自由。」李寶安指這些人，用盡手段打壓和抹黑無綫新聞，是雙重標準，表明堅決反對。

近期發生兩宗有人在公司範圍內張貼針對新聞部的標語，相信是有個别員工，因個人政治取態而作出有關行為，加上少數別有用心的傳媒及競爭者推波助瀾，目的是打壓無綫電視新聞自由。 李寶安發給TVB員工的信件節錄

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在上周三（24日），無綫電視（TVB）有不同部門的員工聯合貼出員工證，附上字條強烈譴責無綫新聞自我審查，促公司報道真相。有份「自貼」的員工曾向《香港01》批評，難以忍受個多月來無綫新聞以維穩方式報道，與事實不符。