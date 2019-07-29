【逃犯條例】民主派批港澳辦「離地」 誤判形勢：沒有說公道說話

因修訂《逃犯條例》風波觸發的示威活動愈演愈烈，國務院港澳辦今（29日）召開記者會發表對香港現今狀況的立場及態度，多次重申支持特首林鄭月娥及警隊，又指要懲治暴力犯罪。民主派立法會議員於港澳辦記者會後會見傳媒，對港澳辦的言論表示遺憾，認為中央並不理解香港時勢，脫離香港民情，只是「為香港維穩」，對解除香港管治危機無幫助。

因修訂《逃犯條例》風波觸發的示威活動愈演愈烈。（資料圖片/余俊亮攝）

教育界葉建源表示，中央不掌握香港民情，亦誤判形勢。他提到，發言人指香港需解決治安及暴力問題，但其實所有港人都知道最主要的問題乃政治問題。他批評中央只強調支持特首、警隊，卻從未回應早前本港有二百萬人上街表達反修例的意願，批評北京為何不回應二百萬人的訴求，包括成立獨立調查委員會。他指，香港市民對國家的要求是說些公道說話，讓市民感覺中央公道。

毛孟靜批評港澳辦官員以「由上而下」、「我就是法律」的姿態回應香港近期問題，對此感到擔憂。她重申希望北京能理解香港人所爭取的訴求，並盡快落實一人一票普選特首，這也是民主派的共識。對於京官堅定支持林鄭，毛認為會令二元對立更嚴重，令香港時局「火上加油」。

胡志偉指，警方現時處理示威者的方法只會促使反修例人士活動升級，最終或讓中央政府有藉口令特區政府邀請解放軍協助，葬送一國兩制、葬送香港未來。（余俊亮攝）

公共專業聯盟梁繼昌表示，中央的發言跟過往一模一樣，質疑中央是如何收集香港民意，收集得的民意又是否經過濾。他又質疑，北京究竟有沒有問過香港年青人的訴求是什麼？

港澳辦發言人說香港有房屋問題，梁繼昌則稱，這段期間他接觸的學生沒有一個向他提該訴求。他指現時的核心問題是社會擔心《基本法》規定香港回歸50年後不變會否有變，希望特區及中央政府能說清楚2047年後香港會怎樣走。

公民黨楊岳橋表示，北京有份造成過去兩個月的亂局。楊指京官至今仍擁抱「這條連香港政商界都反對的《逃犯條例》」，以及擁護警隊，而忽視警隊濫權直接促成亂局的結果。他指中央及特區政府對警方濫權視若無睹，只會令情況變本加厲，與市民為敵，而政府又不作讓步、不作回應，又怎能解決現時問題。

民主黨主席胡志偉表示，北京的講話沒有提供任何政治工具，讓特區政府政治問題政治解決，以解決修例以來的各種衝突。他指警方現時處理示威者的方法只會促使反修例人士活動升級，最終或讓中央政府有藉口命特區政府邀請解放軍協助，「葬送一國兩制、葬送香港未來」，呼籲港府及中央不能透過鎮壓手段解決政治問題。