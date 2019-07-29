【元朗遊行】警棍前端加環狀物　警澄清：固定繩索的膠索帶

上周六（27日）的元朗衝突中，速龍小隊持警棍進入酉鐵元朗站驅散示威者，香港01記者所拍攝的照片中，發現速龍小隊揮舞的警棍有一個環狀物，被市民質疑警棍被個別警員「加裝」。警方作出調查後，今（29日）下午發出新聞稿，澄清該環狀物是固定警棍尾部繩索的膠索帶，因繩子鬆脫令膠索帶由警棍尾部滑至警棍前方。警方亦證實該名人員是現職警務人員。

周日（28日）下午，警察公共關係科高級警司余鎧均開記者會時，被問及衝突中有警員的警棍上裝有環狀物，余強調，警員購置及使用任何裝備均有嚴謹指引，不會隨便讓警員胡亂扣上裝備，故此警方會跟進事件。

至今日（29日），警方發新聞稿回應事件指，就有媒體報道，指有警務人員於上周六（27日）在西鐵元朗站內執勤時使用改裝警棍，以增加殺傷力，警方作出澄清指，該名警務人員使用的警棍尾部繫有膠索帶，用以固定警棍尾部的繩。由於他在使用警棍時繩子鬆脫，令膠索帶由警棍尾部滑至警棍前方，因而引起誤會。此外，亦有網上言論就該名警務人員的身份存疑，警方證實該名人員是現職警務人員。根據警方提供的照片可見，警棍尾部有一個環狀物，將警棍尾部繩索固定在棍身；另一張照片中，環狀物滑至警棍前端。

事發於7月27日晚上的元朗衝突事件中，警方於西鐵站出動警棍時，有照片拍攝到一名速龍小隊人員的警棍前端疑加裝環狀物，而旁邊的同為速龍小隊警員的警棍，則未見加裝物件，事件引起市民質疑是否有個別警員自行在警棍上「加裝」，同時懷疑有關人員身份。