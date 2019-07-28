【元朗遊行】眾志引述前警員　爆警方戰術文件　催淚彈等使用指引

7．27元朗遊行，入夜後爆發激烈警民衝突，有警員在民居及老人院附近發射催淚彈，最後在西鐵站內及多個路面地點展開清場行動。香港眾志今（28日）稱有前警務人員「不齒警隊鎮壓」，向他們披露一份警方戰術文件，公開「胡椒煙霧噴射器」詳細數據資料，更附有圖解戰術例證，指催淚彈於民居附近發射，會引致漏斗效應及影響市民健康。

警方稱沒向老人院射催淚彈，但在安老院所在之處，警方於朗業街施放催淚彈，有片段證實確有催淚煙進入安老院。（資料圖片/賴雯心攝）

該份文件指出，警員發射催淚彈前，須考慮「風速及漩流可能受到地勢之影響」、「街道兩旁圍着高層之建築物會引致漏斗效應，相互影響催淚煙擴散之模式」。眾志說，「可見昨日警方在元朗靠近民居及老人院區域施放催淚煙，實險像橫生，犯上戰術錯誤。」

文件指出，警員發射催淚彈前，須考慮「風速及漩流可能受到地勢之影響」、「街道兩旁圍着高層之建築物會引致漏斗效應，相互影響催淚煙擴散之模式」。

文件又指，「淨化曾被CS (即催淚煙) 感染的人、車或建築物是非常困難但亦非常重要」。眾志批評，昨日警方將催淚彈射向民居、輕鐵路軌、西邊圍村旁邊河道等，嚴重影響當區市民健康，但警方未有根據指引，協助或指導居民淨化沉澱的化學物質。

文件指「淨化曾被CS (即催淚煙) 感染的人、車或建築物是非常困難但亦非常重要」。

文件上有圖解戰術例證，指「在場之高級人員須確保當向人群使用催淚煙時，需留有逃走之路線。此點非常重要。群眾如無逃走之機會則不應向其使用催淚煙—因群眾會產生恐懼而盲目地向人襲擊。」眾志說，根據上述例證，6.12中信圍困事件，則屬警方對催淚彈的徹底誤用。

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有媒體拍到警方首用霧化槍，即「胡椒煙霧噴射器」。眾志表示，文件上亦有提到該武器「胡椒煙霧噴射器」，指是根據熱霧原理操作，利用高溫將液體催淚制劑烘煮成氣體排出。噴射器的發電機是以脈沖式飛機引擎推動等於26秒內噴射出100,000立方米催淚煙。

噴射器的發電機是以脈沖式飛機引擎推動等於26秒內噴射出100,000立方米催淚煙。