工聯會晤陳茂波　建議即推多項民生措施

工聯會及多個屬下工會今（30日）約見財政司司長陳茂波，表達近月香港經濟低迷，基層市民深受影響。工聯會立法會議員麥美娟會後指，陳茂波態度正面，稱得悉基層困難，會想辦法解決問題。 麥美娟指出，近月本港受外圍經濟，及自6月起發生連串示威影響，經濟持續低迷，增長率不足百分之一。她建議陳茂波儘快推行鼓勵經濟措施，稱市民「捱唔到」，舒緩措施未能等待至《施政報告》或《財政預算案》公布。

麥美娟指出，近月本港受外圍經濟，及自6月起發生連串示威影響，經濟持續低迷。（資料圖片/李澤彤攝）

工聯會及工會成員建議向每名學童派發2000元書簿津貼，下調交通費用補貼計畫門檻，由400元降至200元，又提議政府重推電費補貼及「N無津貼」、綜援「出雙糧」及公屋免租一個月。成員又促政府需「保就業」，豁免旅遊業、飲食業、零售業、物流業商用車輛的相關牌費，及為租用商車輛，如的士及紅色小巴提供油券或氣券等。

對於今早有市民在港鐵發起不合作運動，麥美娟明白市民對政府感不滿，但運動未能解決現時情況，若參與者盼透過運動逼政府回應，只會犧牲無辜市民，呼籲社會放下立場和矛盾，平心靜氣商量香港下一步該怎樣走。