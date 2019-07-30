【修例風波】港澳辦表揚警隊　劉兆佳：可穩警士氣、強化戰鬥力

國務院新聞辦公室昨天（29日）罕有地就香港當前局勢的立場和看法舉行新聞發布會，提出「四大堅決」，包括繼續堅定地支持特首林鄭月娥和特區政府依法施政、堅決支持香港警方嚴正執法和支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子。 全國港澳研究會副會長劉兆佳今天（30日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》時指，昨天的記者會並非只針對香港人，只是針對國際社會，認為中央冀藉記者會明示對這場政治風波的立場，以正視聽和澄清謠言。 他分析中央研判形勢仍在香港政府可控範圍，又指出昨天記者會的「重中之重」是穩定警隊士氣，強化警隊戰鬥力。他研判市民對暴力衝擊已愈來愈擔憂，只要警隊證明對暴力零容忍，盡快涉事者繩之於法，彰顯管治能力，可爭取市民對政府和警察的支持。

劉兆佳指出，若警隊證明對暴力零容忍，盡快涉事者繩之於法，彰顯管治能力，可爭取市民對政府和警察的支持。（資料圖片／盧翊銘攝）

劉兆佳爆楊光同為全國港澳研究會副會長

劉兆佳透露，昨天出席港澳辦新聞發言人楊光，與他同樣為全國港澳研究會副會長。劉兆佳形容，是次修例風波是一場特大政治立場，但中央至今未有正式就風波有系統表態，而在內地不少人認為「一國兩制」已經失敗，認為香港成為拖累中國和威脅國家安全的麻煩，需出動解放軍控制香港局面，故劉兆佳認為中央希望藉記者會明示中央立場，以正視聽和澄清謠言，重申港人應在「一國兩制」框架下尋找解決方法。

劉兆佳分析，中央研判形勢仍在香港政府可控範圍，只要政府穩住陣腳、建制力量支持政府、警隊士氣沒有崩解，情況不會到失控的地步，又認為中央研判若香港解決不到這場風波，最終受害只有香港人。

他又指出，昨天記者會的「重中之重」是穩定警隊士氣，強化警隊戰鬥力。他研判市民對暴力衝擊已愈來愈擔憂，指警隊只是因應示威者暴力而提升暴力，若警隊證明對暴力零容忍，盡快將涉事者繩之於法，彰顯管治能力，可爭取市民對政府和警察的支持。

劉兆佳透露，昨天出席國務院港澳事務辦公室的新聞發言人楊光（圖），與他同樣為全國港澳研究會副會長。

劉兆佳引述有說法 指外國有半政府組織教授港人抗爭技巧

記者會亦多次提到外國勢力介入修例風波，電台節目主持人陳志雲等人追問有外國勢力如何介入。劉兆佳指出，修例風波一開始並非由外國勢力策動，但他稱從「一般收到的消息」分析，外國政府特別是美國政府不斷就風波發言，又邀請「反對派」頭號人物到美國表達到香港政府的不滿，外國又威脅對香港作制裁，從中央角度而言，這個舉動是鼓動香港人反對修例。

劉兆佳提到另一個說法，外國的非官方人權組織、半政府組織，一直在香港培養領袖和教授抗爭技巧，但不知國家安全部掌握多少資料。

他分析指，修例風波打擊香港管治威信，造成混亂局面，令社會撕裂、官民對抗，國際社會會思考「一國兩制」是否出現問題，無可避免損害國家聲譽，外國勢力便把握機會批評中國處理香港事務不當，打擊中國軟實力，特別令台灣政府、總統蔡英文、台獨勢力質疑「一國兩制」是否適用台灣，又認為蔡英文積極就修例風波發言，反映風波已成為台灣政治勢力利用反對中國的工具，認為中央最不希望是看到香港問題國際化。

至於會否出動解放軍，劉兆佳直言「我完全唔覺得解放軍有出動嘅可能」，又指政府完全有能力處理，認為只要警隊團結一致，有能力抑止暴力。

劉兆佳又不排除在風波後，政府作出規模較少的改組，他解釋指問責制官員和行會成員是容許特首透過改組，體現政府問責精神和提升管治威信，加強政府政治分析和掌控能力，但前題是因風波冷卻後才會換人，否則會讓人有政府很容易讓步的感覺。