【逃犯條例】中西區區議會討論修例風波　泛民指有「鬼」製造混亂

中西區區議會今日（18日）召開特別會議，就「修訂逃犯條例引發的事宜」作討論。民主黨區議員鄭麗瓊表示，早前與甘乃威提出動議，要求區議會討論反修例的各個訴求，但是次會議是幾經波折才成功召開。而會議期間有數名旁聽的公眾人士不時叫喊口號，被指故意製造混亂，雙方數度發生口角，更導致兩度休會。

會議開始前，中西區區議會主席葉永成帶領議員為反修例運動中輕生的示威者作一分鐘默哀。（張浩維攝）

會議開始前，中西區區議會主席葉永成帶領議員為反修例運動中輕生的示威者作一分鐘默哀。民主黨議員甘乃威在會議開始時表示，他曾提出要邀請保安局局長李家超及警務處處長盧偉聰出席會議，但警方不出席回應議員和市民的疑慮，對此予以最強烈的譴責，同時建議以區議會的名義寫信予相關部門。區議會主席葉永成於口頭聲明中指，尊重亦希望市民珍惜和平理性表達意見的機會，強調應該求同存異。

會議亦邀請了十位公眾代表出席，就反修例的各項訴求表達意見。中西區關注組代表葉錦龍指出，政府和建制派沒有聽取和理非遊行的訴求，封閉和平理性的對話，直指身兼行政會議成員的民建聯中西區區議員張國鈞責無旁貸，更批建制派議員「沒有良心」、「民主叛徒」。

張國均則針鋒相對地指，民主派議員雖以「黑警」稱呼警員，但遇到突發狀況時也會向警方求助，又指民主派譴責警方濫用暴力的同時，卻不提示威者以暴力對待警員。

會議期間，公眾席上有三位戴口罩及穿黑衣的市民不時高聲叫喊「撤回送中條例」、「釋放被捕人士」等口號，但被葉錦龍和數位公眾人士質疑是假扮示威者，故意乘機製造混亂繼而導致流會。雙方發生激烈口角，會議更兩度休會數分鐘。期間許智峰向葉永成質疑，指為何未有下令要滋事分子離開，葉表示若公眾對會議內容有所不滿可以自行離場。最後五人包括葉錦龍在工作人員的勸說下離場。

對於動議遭否決，許智峯感到失望，亦對建制派議員在會上的言論感到憤怒，指他們不知悔改、試圖轉移視線。（張浩維攝）

最後，中西區區議會以10票反對、5票贊成，否決要求撤回修例的動議。會議結束後，許智峯表示對此感到失望，亦對建制派議員在會上的言論感到憤怒，指他們不知悔改、試圖轉移視線，他認為此舉只會激起更大民憤，日後的示威更激烈 ，重申只有正面回應廣大市民的訴求才能夠令社會回復平靜。

而民主黨議員連同其他社區代表在會議開始前會見記者。許智峯表示，是次召開特別會議是以討論反修例的理據、政府的錯誤決定以及警方的濫用暴力為目的。他表示，中西區是少數區議會可以以特別會議表達意見，透過提出與民間一致的五大訴求，希望以正式官方渠道提出討論。社區主任楊浩然律師則對中西區議會主席葉永成予以譴責，因為在未有事先討論和諮詢之下，擅自以區議會主席身份聯署支持修例的議案。