【元朗遊行】鍾健平獲准保釋　稱私人財物疑被不明人士翻閱

「7.27光復元朗」不反對通知書申請人鍾健平周日（28日）出席港台節目《城市論壇》後，被警方以「組織未經批准集結」罪名拘捕，昨晚一度獲警方批准以1000元自簽保釋，惟警方突然拒絕有關保釋條件。鍾健平今早11時收到警方通知，准以1000元自簽保釋，惟在處理保釋程序期間，他發現載有其私人財物、應已密封的證物袋，曾經被不知名人士打開。 警方發言人稱，鍾健平因組織未經批准集結被捕，已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

鍾健平將會在晚上八時半於那打素醫院地下見記者。（資料圖片/余俊亮攝）

鍾健平於今天早上11時收到警方的保釋條件，准他以1000元自簽保釋。鍾健平經諮詢法律意見後，雖然只剩1小時便被扣查48小時，但願意接受保釋，需於8月29日下午3時到大埔警署報到。

鍾健平稱，在處理保釋程序期間，發現載有其私人財物、應已密封的證物袋，曾經被不知名人士打開，證物袋載有他與律師的其他案件資料。他早與律師已表明，證物袋內的私人財物包括手機及上述的重要資料，但最後仍發現證物袋被打開。他質疑有人干犯公職人員行為失當罪，已向廉政公署報案。

鍾質疑警察在處理其案件表現不專業，又質疑警察的手法「是否香港人希望見到的所謂專業執法者」，「如果他們是專業的執法者，他們應公正且不執行政治任務」。他目前神智清醒，現於大埔那打素醫院留醫，晚上8時半於醫院地下見記者。

鍾健平就「7.27光復元朗」遊行申請不反對通知書，惟被警方發出反對通知書。7.27當日，市民佔據元朗大馬路，並與警方爆發衝突。