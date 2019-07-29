【元朗遊行】逾5000醫護人員聯署　譴責警方鬧市開槍危害市民

雖然警方對7月27日元朗遊行申請人發出反對通知書，惟當天元朗大馬路等大街小巷人潮湧至，其後更演變成大型警民衝突，警方在民居地方發射催淚彈，更在元朗西鐵站暴力執法而遭非議。一群醫護人員發起聯署，譴責香港警察危害市民生命安全，截至今日（29日）早上11時半已錄得逾5000人加入聯署，包括西醫、中醫、牙醫、視光師等多個醫護專業人員。

警方稱沒向老人院射催淚彈，但在安老院所在之處，警方於朗業街施放催淚彈，有片段證實確有催淚煙進入安老院。（賴雯心攝／資料圖片）

聯署提到，在27日下午約5時，警察多次於住宅、商戶林立的元朗大馬路，胡亂向和平、井然有序的市民發射催淚彈，有催淚彈誤中民居和護老院，嚴重危害元朗區所有市民和記者安危。其後警察更多次發射足以致命的橡膠子彈、布袋彈及海綿彈射向記者和市民，多名記者和市民中彈受傷，有人頭部中彈。至晚上，警察速龍小隊更在元朗西鐵站揮棍打市民，致其嚴重受傷，頭破血流。該聯署又批評，在7月21日晚上，一群白衣人於元朗西鐵站無差別襲擊、圍毆市民，警方當時卻沒有執法。

聯署又質疑，在過去一個月香港數以百萬計的市民上街表達訴求，而香港警察作為香港唯一可合法使用武力執法之組織，卻多次濫用權力和暴力傷害市民，外國特赦組織亦已點名批評暴行違反國際人權法。聯署明言：「眼見香港警察濫用暴力對待香港市民，我們必須站出來譴責香港警察濫用暴力，胡亂於鬧市開槍草菅人命，危害市民生命安全。」

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