【逃犯條例】林鄭民望再創新低只得30分　劉銳紹：失策致失聰失明

香港民意研究計劃今日（30日）公佈第二次民意調查，包括特首林鄭月娥最新民望評分、市民對政府和社會狀況的滿意度。調查結果顯示，林鄭民望評分較兩星期前下跌3.3分至30.1分，而支持率由26%顯著下降至21%，民望淨值為負49%，兩者再創林鄭上任特首以來新低，繼續成為史上最低民望的特首。另外，市民對政府的滿意率為18%，不滿意率70%，滿意率淨值為負52個百分點，民望數字與一個月前相若。

特首林鄭月娥的民望評分較兩星期前下跌3.3分至30.1分。（資料圖片／李澤彤攝）

香港民意研究計劃於本月17到19日以隨機抽樣方式進行電話訪問1002名香港市民。調查結果顯示，林鄭民望評分較兩星期前下跌3.3分至30.1分，而支持率由26%顯著下降至21%，反對率由66%上升至70%，而民望淨值為負49個百分點，兩者均再創林鄭上任特首以來新低，繼續成為史上最低民望的特首。香港民研總監鍾庭耀表示，反對率超過67%已經表示其「表現拙劣」。

另外，市民對政府的滿意率為18%，不滿意率70%，滿意率淨值為負52個百分點，而信任比率29%，不信任比率為60%，表示平均對政府「幾不滿」，且介乎「一半半」和「幾不信任之間」，民望數字與一個月前相若。

就民情指數方面，政治狀況的滿意率為最差，只有5%，滿意淨值為負82個百分點，平均介乎「幾不滿」和「好不滿」之間。而經濟和民生的滿意率分別為28%和21%，其中政治和民生狀況滿意值為1992年起有紀錄以來新低。

香港民意研究計劃今天公布第二次民意調查結果。（高仲明攝）

劉銳紹表示，林鄭的評分對比5月初的44.3分大幅下跌至30.1分，他指出與這段期間的修訂逃犯條例有關，包括在6.9遊行後堅持修例二讀後，令評分由6月初的43.3分急跌至32.8，可見林鄭明顯逆民意而行，影響評分。他又指，政府和林鄭的評分同步下降，1月至3月期間政府的信任比率由44%跌至34%，可以反映當時剛推出修訂逃犯條例已導致多方面的反彈，亦指林鄭的領導能力直接拉低了市民對政府的信任度。

劉又表示，市民對政治的滿意率由4月的17%跌至現時5%，反映市民的積累性不滿意程度惡化。他稱未來的「爆炸臨界點」仍有待考證，又引述國務院前總理溫家寶曾指出「香港的深層次矛盾未得到根本解決」，政府當時認為是經濟下滑引致各種問題的總爆發，但劉引述內地研究學者指出，深層次矛盾是在於民主訴求與政策落差漸趨擴大，也是「結」所在。劉坦言，建制派嘗試淡化與林鄭的關係，公務員的情況不穩，長此下去只會令林鄭和政府的支持度進一步下降，又指林鄭上任以來的失策演變成「失聰」和「失明」，因林鄭上任後後取消中央政策組、未有聘請新聞統籌專員及特首辦高級特別助理，無法發現管治危機，直言是林鄭的「性格悲劇」。而港澳辦昨日表示繼續支持林鄭施政，劉認為未來值得留意，會否出現「中央越撐民望越低」的現象。

另外，鍾庭耀表示香港民研未來計劃開展一系列多用途而獨立運作的「香港民研意見群組」，包括香港市民代表組群、香港市民自結組群等，當中的概率組群會以隨機抽樣方式組成，代表香港特定人口，而非概率組群會開放供自認合符資格的市民參加。