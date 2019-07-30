【逃犯條例】示威學生被指冇錢食飯 多間小店「助養」請客

反修例的示威活動自六月以來沒有停歇，兩個月以來，走到最前線的多是年輕示威者，當中有不少是仍在求學的中學生。近日相繼有網民指，在示威現場遇到一些年輕示威者，因耗資購買裝備和補給品，現時已「冇錢食飯」，有人只能吃麵包，也有人說話時軟弱無力。自昨日開始，有市民發起「助養行動」，希望為這班年輕人提供支援。除了集資購買現金劵和補給品，也有不少食店表示可提供免費膳食予有需要的「同路人」，希望他們吃飽後能有氣力走得更遠。

在西環開業逾30年的「華爾登餅店」，繼去年推出粗口月餅「X你咩哈哈」之後，今年推出印上「不撤不散」、「記你老母」等字句的14款全新月餅，為市民打氣。該店早前獲一名70後母親私訊，因心痛年輕示威者，冀在店內放下八達通和麥當勞券，「畀後生仔拎去買嘢食」。80後餅店負責人Naomi表示對此深受感動，願意自行免費提供麵包、蛋糕和飲品，如有需要，甚至會將食物送上前線，並婉拒所有金錢捐贈，呼籲市民將資源留予更多有需要的人。

位於將軍澳的「魚木日台美食」昨日亦於網上表示，為有需要人士免費提供食物，「餐牌任選，老闆娘請，只要開手機show依個post就得」。店主稱，冀盡綿力為幫助小朋友出於「人之常情」，又為年輕示威者打氣，「要養足足夠體力繼續行落去，記住你地背後仲有人支持，前路雖然崎嶇，我們一起走下去！」

對於有善長人翁有意購買愛心飯券出一分力，店主謂因應需求和人手問題，婉拒有關請求，「假若需求大，我哋無曬存貨就會拉閘」，強調會「一如既往，盡力做好食物質素」，「希望每一位香港人都能在自己的領域中努力」。

「魚木日台美食」為有需要的人士提供免費餐飲。（網上截圖）

灣仔日式拉麵店「麵匠風龍」因在店外貼反修例口號標語，又為示威人士送上涼風，獲市民好評。該店昨晚(29日)深夜貼文表示，有女食客寫下字條，希望買10張飯券，以留予無法付足夠飯錢的年輕遊行人士，惟店主不想貿貿然接受捐款，只好婉拒，又稱「況且這事情應該由我們來分擔，就讓我們出一分力吧。所以小姐請放心，我們會照妳說話做的」。