【政壇諸事町】與湯家驊齊為林鄭效力　商經局政助退出民主思路

繼一名聯席召集人麥嘉晉退出後，由行會成員湯家驊帶領的組織民主思路再有人離開。根據最新公布的官員利益申報，商務及經濟發展局政治助理馮海容刪除民主思路會員一項，意味她退出組織。 正值修例爭議引起軒然大波，資深成員透露馮海容曾與他談及退出，馮海容自言加入政府已淡出民主思路，所以選擇不再續會。

馮海容（中間黑衣者）曾為民主思路理事，身旁為湯家驊，圖左為黃梓謙。（湯家驊Facebook圖片）

馮海容加入政府前，已是民主思路一員。在2017年2月，民主思路趁春茗歡迎馮海容加入理事一分子，當時民主思路正預備特首選舉候選人辯論。

時隔兩年半，馮海容今日多了一個身份，在熱廚房出任商務及經濟發展局政治助理，但就選擇離開民主思路。資深成員透露，民主思路會員每兩年續會一次，馮海容曾因會期屆滿與他聯絡，馮海容自言已淡出民主思路，現時亦以政府事務為主要工作，工事繁忙，所以都覺得沒需要再續會。

根據文件，馮海容是在7月10日申報退出民主思路，正值修例風波離開，該資深成員表示不知是否與修例有關，但他尊重每個人的意向，「一個機構人來人往是正常」，亦理解馮海容在政府工作，同時不再參與組織的事務，確實沒需要續會。

民主思路聯席召集人麥嘉晉上月宣布退出，據報與組織在落實路線上有「不能兼容的差異」，該資深成員斷言否認兩人因內部不合而離開。

至於早前被新民黨立法會議員葉劉淑儀點名批評，少有現身接觸議員的財經事務及庫務局局長政助楊寶蓮（Pauline），也於最新利益申報中，報稱今年畢業於英國倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院。

Pauline接受《香港01》查詢時透露，她於中央聖馬丁取得藝術及文化企業文學碩士，是一個2年兼讀制課程。Pauline表示，她未入政府前，在團結香港基金主力進行藝術、文化方面研究，「當時已開始課程，雖然入了政府後做返金融及財經範疇，但不想中途停止這個碩士課程，所以讀埋佢」，更笑言「你知啦，我都幾鍾意讀書嘛」。當然這對於10優狀元的Pauline來說，相信難度不大呢。

Pauline還向記者透露，她正修讀香港大學一個有關金融科技的網上課程，因為現時在局內主力參與金融科技範圍，相信對工作有所幫助。