【逃犯條例】指年輕人受連登影響　譚惠珠倡過濾網上引人犯罪消息

基本法委員會副主任譚惠珠今早(31日)出席港台節目《千禧年代》談及反修例風波，認為青年人深受網絡影響，「很多香港人或者年青人，晚上會看連登網，不會看港澳辦發言」，建議以法律途徑重整社會秩序，例如考慮訂立「反蒙面法」，或考慮過濾網上危及別人安全或社會秩序的信息。 星期日（28日）上環警民衝突中，警方拘捕了49人，律政司昨日決定以暴動罪起訴其中44人。譚不相信律政司的決定與港澳辦記者會的言論有關，認為該批示威者被扣押兩日，料警方打算趕在48小時內將被捕者落案起訴。

譚惠珠認為年輕人深受網絡影響。（資料圖片/余俊亮攝）

港澳辦多次強調支持香港警隊執法，譚惠珠指目前警方的首要任務是幫助恢復社會秩序。她坦言港澳辦的言論對示威者影響不及連登討論區，「很多香港人或者年輕人，晚上會看連登網，不會看港澳辦發言」，又指港澳辦的記者會是對全社會發表對香港局勢的立場，表明中央政府不會出動解放軍處理問題，呼籲社會與暴力切割，及肯定警方工作，「後生仔不聽，不代表其說話無效」。

港澳辦在記者會上，指特區政府應採取更有效的舉措推動經濟發展、民生改善，幫助年輕人解決在住房和學業、就業、創業等困難。譚認為該言論反映中央明白香港深層次問題，在記者會上點出來，因為解決方法不在街頭，而要在施政中解決。

香港近兩個月的周未都爆發街頭抗爭運動，譚惠珠稱可能因現在正值暑假，學生有比較多時間參與活動，希望開學後社會可以回復平靜。她又認為目前反修例運動「火頭慢慢熄緊，比6月初改善很多」，因示威者上街的規模和衝擊場面都已減細。

譚惠珠認為今次風波要循兩方面解決，透過施政解決社會對民生不滿；其次是以法律途徑重整社會秩序，例如考慮訂立「反蒙面法」，或管制網絡上引人犯罪的消息，「網上傳來傳去一堆襲警手冊，又或者哪裏可以買弓箭」。她警告切勿低估網絡對年輕人的影響，「在網絡方面，危及別人安全或社會秩序的信息是否考慮過濾一下？」