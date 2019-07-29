【逃犯條例】解讀港澳辦記者會　劉兆佳：重點挺警隊　防香港大亂

政府修訂《逃犯條例》惹起社會極大爭議，即使特首林鄭月娥表明暫緩修例，民怨卻不降反升，遍地開花的遊行、示威行動持續不斷。 國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光今（29日）在記者會上表示，中央堅決支持特首林鄭月娥帶領特首政府依法施政，支持警方嚴正執法，亦支持政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪人士。楊光又稱，港府當前最重要是懲治犯罪行為，恢復社會安定，維護法治。 全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，這次記者會重中之重是高度表揚及關懷警隊，因為中央覺得警隊的防線不能失守，否則會令香港處於大亂，讓內外勢力有機可乘，危害國家安全。劉兆佳認為，中央現時不會介入香港事務，以突顯「港人治港」、「高度自治」的方針。

各區反修例示威行動持續不斷。（資料圖片／羅君豪攝）

「內外勢力未強大到令中央無法應付」

劉兆佳表示，這次記者會表明中央對香港局勢的看法，重點在於支持特區政府和警察，因其士氣關乎到香港的繁榮穩定，若香港面對難以管治的局面，會對社會的治安、港人的身家性命及財產受威脅。故他認為重中之中是要高度表揚及關懷警隊，強調警隊的防線不能失守，否則會令香港大亂，讓內外勢力有機可乘，危害國家安全。

對於港澳辦明確表明中央對政府和警方支持，劉兆佳表示，北京的意圖除穩定軍心外，同時要強化建制勢力，防止政府內部出現挑戰特首的意圖。劉強調，中央現時不會介入香港事務，以突顯「港人治港」、「高度自治」的方針。他認為中央雖有憂慮但不認為現時局勢難以挽回，始終內外勢力未強大到令中央無法應付，同時港人已對激進行為有反感。

基本法委員會副主任譚惠珠表示，港澳聯的記者會內容澄清社會的一些揣測，如中央不支持特首等，惟香港內部如何解決需由林鄭思考如何如。

全國人大常委譚耀宗則認為，中央希望社會能旗幟鮮明地抵制暴力事件，不讓情況長此下去，惟如何做則要靠大家。

6月12日林鄭（前排中）發表電視短片指活動是「公然、有組織地發動暴動」；事隔一天，警務處處長盧偉聰（前排右二）會見記者時更以「暴徒」形容示威者。（資料圖片/張浩維攝）

政府曾形容示威者「暴徒」 港澳辦記者會以「激進示威者」字眼

國務院港澳辦今（29日）日首度就香港近期局勢取態開腔，記者會中整場都沒出現「暴徒」等較激烈字眼，僅以「激進示威者」形容；早前國防部在7月24日記者會亦用「激進示威者」字眼。對比之下，7月21日示威者圍堵中聯辦後，翌日中聯辦主任王志民會見傳媒時，就曾用以「不法暴徒」描述示威者。

港府亦曾以「暴徒」形容示威者。6月12日，《逃犯條例》修訂草案打算恢復二讀當天，數萬名市民包圍立法會要求撤回，警方投放逾150枚催淚彈驅散示威者。當日林鄭發表電視短片指活動是「公然、有組織地發動暴動」，翌日警務處處長盧偉聰會見記者時更以「暴徒」形容示威者。惟在6月18日的記者會，兩人突然「華麗轉身」，林鄭強調沒說過參與集會人士是「暴徒」；盧偉聰則澄清沒將事件定性暴動。隨示威持續，政府開始改以「激進示威者」形容。

昨日港澳辦亦沒有採用「暴徒」字眼，僅以「暴力犯罪」形容示威者的衝擊行動，有熟悉北京想法人士指，反映北京對當前香港形勢的評估較「冷靜」，手法相對溫和，希望事態自己逐漸降溫，不想再刺激示威者情緒。