【逃犯條例】一個月內兩成員跳船　黃梓謙退出民主思路

政府提出《逃犯條例》修訂以來，行政會議成員湯家驊一直堅決力撐修例，直至特首林鄭月娥宣布暫緩修訂後，湯仍為林鄭抱不平，慨嘆「社會公義敗給政治」。然而，湯家驊創立智庫民主思路部分成員，最近相繼有人宣布退出。 繼聯席召集人麥嘉晉及商務及經濟發展局局長政治助理馮海容相繼離開，另一聯席召集人、兒童事務委員會委員黃梓謙，今早（31日）宣佈正式退出民主思路。他在宣布退出前一日，有份參與委員會聯署，要求林鄭成立獨立調查委員會。

黃梓謙早上在facebook發文宣布正式退出民主思路，他指當初加入民主思路，首要目標是修補當時的社會撕裂，推動民主發展，並實踐個人的政治理念，創造社會流動，讓香港重建希望，「只可惜我們在這個平台暫時未能做到」。

黃梓謙坦言，明白社會一直以來對民主思路有不少批評，組織成員的言論與行事作風不時成為眾矢之的。他自言選擇在臉書沉默，不代表視而不見或認同現時所有做法，而是作為從政者對組織的一種責任與尊重。他又表示局勢事到至今，證明政治環境複雜，他人微言輕，所轉達的意見未能影響政府的每個決定，故要向對他有期望的人誠心道歉。

黃梓謙表示，退出民主思路後不會參加未來的區議會選舉和立法會選舉，目前未有打算加入任何政治團體，會專注於創造社會流動、平等機會及保護兒童等工作。

湯家驊兩「愛徒」相繼退出

黃梓謙與另一名退出成員麥嘉晉，是港大文學院畢業的同級同學，兩人同為湯家驊「愛徒」，黃、麥二人曾於2016年立法會選舉中，代表民主思路分別參選立法會港島區及新界東直選。當時湯家驊為二人「抬橋」接受傳媒訪問，形麥嘉晉「喜怒形於色」、黃則比較「持重穩妥」。不料事隔3年，兩個「接班人」都先後跳船。曾被湯形容在「激情」上勝過黃的麥嘉晉，上月率先宣布退出，據報與組織在落實路線上有「不能兼容的差異」。

黃梓謙在個人facebook宣布退出後近兩小時，記者發現民主思路的網頁仍未移除黃的資料，組織介紹中仍列出他為聯席召集人。