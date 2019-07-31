【逃犯條例】團體請願撐警執法　召集人：白衣襲擊者同屬罪犯

政府仍未正面回應民間五大訴求，大規模示威蔓延超過一個月。團體「政中香港人」約40人今早（31日）到警察總部請願，要求暫停批准包括8月2日公務員集會在內的所有集會。團體又表示，「要求警方嚴正執法打擊罪犯」。 被問及是否認為警方同樣應對元朗無差別襲擊事件中的持棍白衣人執法時，團體召集人劉礎慊就表示，無論任何人犯法，警方只要嚴正執法就可以，「執法後交給法庭去審就可以，無論黑衫定白衫」。被問到是否認為白衣襲擊者同樣是罪犯，他就指「如果佢係，咁當然係啦」。

被問及是否認為警方同樣應對元朗無差別襲擊事件中的持棍白衣人執法時，團體召集人劉礎慊（圖）就表示，無論任何人犯法，警方只要嚴正執法就可以。（莊恭南攝）

劉礎慊表示，香港賴以穩定的要素，是法治社會，無論任何人犯法，警方都要嚴正執法。對於元朗無差別襲擊中的白衣人，劉就指，警方如果覺得有需要，就應該執法，他又認同如有需要，警方應進入圍村調查和執法，「當然可以這樣做」。

對於昨天有消息指廉政公署主動調查有警員在元朗事件中涉嫌干犯公職人員行為失當罪，劉被問及是否同樣支持廉政公署執法時，他表示「主動調查不代表一定有呢件事⋯⋯唔係，即係唔代表呢件事一定係罪行⋯⋯覺得有需要調查咪調查囉。如果調查到真係有人犯法當然支持執法」。

除了連日來的警民衝突外，7月20日另一場親政府人士號召的集會中，有發言人士呼籲「藤條、水喉通打仔」，翌日元朗即出現以藤條等物件襲擊事件。劉代表「政中香港人」向警方遞交請願信，他指近月遊行集會過後，經常引發衝突，影響社會秩序，又關注公務員集會糾察不足，擔憂集會失控，要求警方近月不要向遊行集會發出不反對通知書。而被問及請願活動是否應同樣被禁止時，他就稱「我哋總之係和平就可以」，又稱有些人遊行集會後會演變成衝突，是有「客觀證據」。