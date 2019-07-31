【逃犯條例】公務員再聯署　盡公民之義促政府回應訴求　周五集會

反對《逃犯條例》修訂風波持續，繼上周多個公務員群體發出附上職員證、發出不具名聯署信，要求政府回應市民訴求後，今日(31日)再有跨部門公務員發出聯署信件，呼籲同工參與周五舉辦的集會，及表達對下周一市民發起的罷工行動的支持。有參與聯署的公務員指，正聯絡工會召開全體會員大會，商討合法罷工行動。

跨部門公務員今早發出題為「本着良知，與民同行」的公開信，指公務員在工作上恪守政治中立原則同時，亦謹記公民應盡之義，因政府尚未正面回應市民訴求，故鼓勵公務員和市民行使基本法所保障、發表意見的權利，呼籲公務員出席周五晚上舉辦的集會，並支持由市民發起、下周一(8月5日)的全港大罷工暨七區集會活動。

跨部門公務員今早發出題為「本着良知，與民同行」的公開信，指公務員在工作上恪守政治中立原則同時，亦謹記公民應盡之義。(受訪者提供)

聯署信中又重申，要求政府盡快回應訴求，而作出聯署的公務員即將公布下一步行動。截至昨晚8時，公開信共獲1138人聯署，聯署人的所屬部門亦由上周的44個增至52個，包括漁農自然護理處、機電工程署、警務署、政府新聞處、選舉事務署等等。

事隔約一周，公務員再發出公開信，有份聯署的陳先生指，因見上周六的元朗遊行，及周日晚上上環、西環一帶都發生了衝突，惟政府至今仍未就市民訴求作出回應，「政務司司長張建宗仍未清楚交代，早前是為了甚麼事情向市民道歉，亦未回應成立獨立調查委員會的訴求。」

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「我們呼籲公務員出席星期五的集會，行使他們的公民權利。」他又指，公務員群體的下一步計劃，將視乎政府如何回應星期五的公務員集會，及下周一市民發起的罷工行動而定，並在短期內公布。雖然早前曾說過公務員罷工會是最後手段，但陳先生指，公務員群體已聯絡公務員總工會召開全體會員大會，商討合法罷工事宜：「作為公務員，我們要平衡職責和社會、市民的利益，所以罷工會是最後手段。我們不傾向現在就訂下一個日期，但不會遲過9月。」