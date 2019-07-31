【逃犯條例】涂謹申：兩日內控暴動罪是「政治判決」　會激化矛盾

上環周日（28日）警民衝突，警方當場拘捕49人。警方昨日（31日）落案控告45人，當中44人被控暴動罪。立法會議員涂謹申在電台節目中表示，兩日內提控40餘人涉暴動罪是「政治判決」，政府意圖以此阻嚇市民；但他認為現時反對《逃犯條例》的運動已經發展成「全民運動」，只會激化矛盾。

周日（7月28日）中上環爆發嚴重衝突，警方連續4小時發射催淚彈及橡膠子彈，示威者擲磚頭和竹枝等還擊。當日在港島西示威中被捕的49人中，有44人被控暴動罪，人數較2016年旺角大衝突首批有36人被控暴動罪多。立法會議員涂謹申質疑是港澳辦周一（29日）的講話令港府政策轉變，加快提控速度，有「夾硬」來的嫌疑。

昨晚（30日）有近千名市民到葵涌警署，聲援728被捕人士，期間有警察持槍示警。（資料圖片/梁鵬威攝）

「反送中」已成全民運動 提告會激化矛盾

涂謹申表示，現時反《逃犯條例》已經發展至全民運動，不少市民自發支援示威者，如此以暴動罪控告多人只能激化矛盾，「仲大件事咗」。

他表示，整體看來，現時社會面臨困境，政府持續不現身解決問題，會令社會更加緊張，把示威者和警察作磨心。他表示，現在已經有許多公務員聯署，促請政府成立獨立調查委員會，證明政府內部已經「散晒」。

2日內提告暴動或是「趕工」

涂謹申表示，暴動罪是嚴重罪行，需要提供被控者當日的具體行為。一般情況下，需要翻查各種資料後才提控，認為28日的衝突場面混亂，又是當場拘捕，或可能證據不足達不到「檢控標準」；質疑警察內部有「趕工」嫌疑，只會激起民憤。

他強調，元朗21日發生白衣人追打市民的暴力事件，造成市民驚嚇程度遠遠大於遊行後的衝突，是典型的暴動。現時事發已經逾10日，警方僅僅以非法集結拘捕十幾人，且允許保釋侯審，政府處理區別相當大。他指責政府不現身回應，「只知道攬住警隊」，更指警察四協會不滿政務司司長張建宗道歉行為，有「兵變」嫌疑，「現在社會指向特區政府唔做嘢，應當有官員被問責、辭職。」

回應有關警方將在日後使用水炮車對付示威者，他表示水炮車的傷害視乎於政府如何使用，但認為政府「乜板斧都出晒。」

警方人群管理特別用途車，俗稱「水炮車」，近日正式進行路面測試。（資料圖片/陳諾希攝）

有市民指責傳媒報道一邊倒：「而家不是60年代」

電台節目期間，亦有市民陳先生致電，昨日有市民包圍天水圍警署時，他正在遠處天水圍西鐵附近，目睹黑色私家車突然駛入並向人群釋放多枚「穿雲箭」煙花；他形容事發前後大約1至2分鐘，場面混亂，自己在遠處亦覺得十分震撼。

他表示，早前聚集市民曾對警察高喊口號，認為警察為黑警、稱自己不需要警察，但出現衝突時又需要警察執法，認為這樣非常矛盾。他指責傳媒報道一面倒，無視及未譴責示威者暴力行為；而在衝突中，亦有記者及議員以身體擋住警察。他表示警察掌有公權力，做事需要小心，但言現時香港的警察已經就60年代警察好太多。