【逃犯條例】被轟其身不正翌日　鄭若驊網誌談中港合營律師事務所

政府修訂《逃犯條例》引發超過一個月以來的示威浪潮，近日也連番有公務員發聲批評政府。律政司長鄭若驊昨日（31日）就遭律政司檢控人員，以律政司信箋發公開信，點名批評她「其身不正」，處理牽涉大型公眾活動的案件時，「主要考慮政治因素」，視檢控原則如糞土。 然而，公信力面臨嚴重挑戰下，鄭若驊今早（1日）發表的網誌，卻是談及廣東省早前公布，香港與內地律師事務所在廣東省合營的最新安排。網誌全文未有提及近月的《逃犯條例》風波，亦沒有回應檢控人員的指控，但就在文末表示「感謝律政司的同事」與內地商討兩地律師事務所在廣東省合營的措施。

鄭若驊今早（1日）發表的網誌，全文未有提及近月的《逃犯條例》風波，卻是談及廣東省早前公布，香港與內地律師事務所在廣東省合營的最新安排。（資料圖片/盧翊銘攝）

《逃犯條例》修訂的政治風暴仍未平息，主理修例事宜的鄭若驊此前多次被問及會否辭職時，都沒有正面回應，僅稱希望繼續服務社會。而隨著一眾公務員陸續批評政府處理《逃犯條例》示威浪潮手法，律政司亦有檢控人員發公開信批評鄭若驊。

不過，她對批評就不為所動，在今早發表的網誌，以「帶給中小型律師事務所的好消息」為題，談及廣東省司法廳早前公布的《廣東省司法廳關於香港特別行政區和澳門特別行政區律師事務所與內地律師事務所在廣東省實行合夥聯營試行辦法（2019年修訂）》。

鄭在網誌中表示，她與律政司的同事會繼續與內地司法部及其他相關部門保持緊密聯繫，爭取盡快落實其他的措施。全文對近期的爭議事件隻字未提。