【逃犯條例】鄭若驊疑檢控主要考慮政治　李安然：如屬實法治崩潰

政府修訂《逃犯條例》引發超過一個月以來的示威浪潮，近日公務員團隊亦連番有公開信批評政府。律政司長鄭若驊被律政司檢控人員以律政司信箋發公開信，點名批評她處理牽涉大型公眾活動的案件時，「主要考慮政治因素」，視檢控原則如糞土。 法律界團體法政匯思召集人李安然今早（1日）接受港台節目《千禧年代》電話訪問時表示，公開信指控非常嚴重如情況屬實，「 律政司司長破壞法治得好緊要」。他解釋，如律政司檢控主要考慮政治因素，法律面前人人平等的法治原則將會崩毀。 另外，44名上環衝突中的示威者被控暴動罪，多名聽眾質疑暴動罪屬嚴重罪行，僅花兩日時間就決定檢控是兒戲。

李安然指，公開信指控非常嚴重，如情況屬實，「 律政司司長破壞法治得好緊要」，他解釋，如律政司檢控主要考慮政治因素，法律面前人人平等的法治原則將會崩毀。（資料圖片/羅君豪攝）

李安然表示，公開信指控非常嚴重，如果屬實，是律政司司長對法治的嚴重破壞。他又指，律政司頻繁與警方開會未必屬政治性質，但若律政司司長面對指控如此嚴重的公開信，必須對公眾交代。

此外，節目上多名市民致電質疑警方短短兩日即以暴動罪檢控被捕者。周先生指出，暴動罪是嚴重罪行，兩日內決定檢控44人是相當快的速度，罪行刑期亦不短，如罪行嚴重，不理解法庭為何仍批准保釋。7.21元朗無差別襲擊事件發生前一日，參與一個親政府陣營集會的《經濟日報》前社長石鏡泉曾發言指，要用「藤條、水喉通」對付示威者。周先生指，某著名股評人發表某些言論後不足48小時就發生某事，質疑警方沒有跟進事件。他強調，起訴要考慮疑點和成功率，不能以法庭當作工具令公眾恐慌。

另一名聽眾同樣質疑政府對法治破壞更加大。聽眾何先生形容，目前示威浪潮是民變，不是為了利益財物去破壞，如社會不滿成為主流，由少數人刑事檢控多數人，「政府是破壞法治，不是保護法治」。他質疑警方對示威者高調執法，但對警員自身違法行為，卻沒有高調執法。