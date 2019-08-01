【逃犯條例】傳統功能組別選民創2010年新低　體藝文化界逆市上升

選舉事務處今日（1日）公布臨時選民登記冊，傳統功能組別選民人數只得22.9萬，創2010年以來新低，其中教育界淨減少近1000人；惟亦有「逆市上升」的功能組別，其中體育、演藝、文化及出版界淨增加了240個個人及團體選民。

由於今年並非立法會選舉年，未有太多選民登記為傳統功能組別選民。今年臨時選民登記冊載有約22.9萬名傳統功能界別選民，至於俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別，則有384.9萬選民，兩者分別較去年淨減少1862人及淨增加32.6萬人，其中超級區議會淨增加選民較地區直選略多2萬人。

至於28個傳統功能組別，選民人數跌幅最大的是教育界，今年有8.46萬名選民，較去年淨減少1080人。資訊科技界亦淨減少814人，只得7322名選民。兩個界別的議員均為泛民擔任，教育界是葉建源，資訊科技界則為莫乃光。

雖然整體傳統功能組別選民減少，亦有兩個功能組別「逆市上升」，而該兩個功能組別的現任議員均為建制派議員。其中體育、演藝、文化及出版界選民人數今年為3163人，較去年淨增加240人，現任議員為馬逢國；而建築、測量、都市規劃及園境界選民人數今年為8005人，較去年淨增加217人，現任議員為謝偉銓。

至於選出特首的選舉委員會界別分組，今年則有23.6萬人登記成為選民，較去年少1677人。